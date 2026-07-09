Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục không ảnh hưởng tuyển sinh đầu cấp

Tối 9-7, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết, phương án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM đang được sở khẩn trương phối hợp với UBND phường, xã xây dựng, dự kiến trình UBND TPHCM đề án thí điểm trước ngày 20-7.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường An Hội Đông, TPHCM) trong một giờ học

Theo đó, việc thực hiện thí điểm một số mô hình mới đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện theo 4 nguyên tắc gồm: Lấy người học làm trung tâm; Bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục; Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản địa lý và chi phí; Không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh đầu cấp, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

Đồng thời, việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một trường mầm non, một trường phổ thông phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm tính ổn định và kế thừa, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến hoạt động dạy học, tâm lý của học sinh, phụ huynh và cán bộ, nhà giáo.

Ngành giáo dục tổ chức thực hiện linh hoạt theo một lộ trình phù hợp với thực tiễn, đảm bảo an toàn cho người dạy, người học, người quản lý.

Trước đó, ngày 8-7, UBND TPHCM triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đối với Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND phường/xã/đặc khu về việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

UBND TPHCM giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND phường/xã/đặc khu khẩn trương tham mưu đề án thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường; thiết lập mô hình quản trị trường học.

Chỉ đạo nói trên nhằm triển khai Công văn số 4054/BGDĐT-GDPT (ban hành ngày 30-6-2026) của Bộ GD-ĐT về đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Trong đó, 15 địa phương được giao thí điểm sắp xếp trường học gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào triển khai thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học. Việc sắp xếp hướng đến mục tiêu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

THU TÂM