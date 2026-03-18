TPHCM chuẩn bị sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập

UBND TPHCM vừa có văn bản mới nhất gửi Bộ GD-ĐT về Đề án tổng thể sắp xếp các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp công lập trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM được giữ nguyên

Giữ nguyên 2 trường đại học và 6 trường cao đẳng

Theo phương án mới nhất, TPHCM giữ nguyên 2 trường ĐH gồm: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Thủ Dầu Một. Tổ chức lại Trường ĐH Sài Gòn (trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn). 6 trường CĐ giữ nguyên gồm: Trường CĐ Việt Nam - Singapore, Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kiến trúc-Xây dựng TPHCM, Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Theo UBND TPHCM, các đơn vị này đáp ứng quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (về diện tích đất, cơ sở trường lớp, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo); có uy tín với xã hội về chất lượng đào tạo; được định hướng xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề và mang tính dẫn dắt đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trường ĐH Sài Gòn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vào tháng 11-2025

Sắp xếp 13 trường CĐ và 17 trường trung cấp

Cụ thể việc sắp xếp 13 trường CĐ và 17 trường trung cấp như sau: Trường CĐ Y tế Bình Dương sáp nhập với Trường CĐ Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành Trường CĐ Y tế TPHCM; Trường CĐ Nghề TPHCM sáp nhập thêm Trường trung cấp nghề Kỹ thuật-Công nghệ Hùng Vương và Trường trung cấp nghề Quang Trung; tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế TPHCM trên cơ sở sáp nhập thêm Trường trung cấp Kinh tế Bình Dương; tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trường trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật quận 12 thành Trường CĐ Trần Đại Nghĩa; tổ chức lại Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường trung cấp nghề Bình Thạnh vào Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn; tổ chức lại Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Bách Nghệ TPHCM thành Trường CĐ Nguyễn Trường Tộ; tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn thành Trường CĐ Kỹ thuật cao TPHCM; tổ chức lại Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Thông tin-Truyền thông TPHCM; tổ chức lại Trường CĐ Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa-Vũng Tàu) thành Trường CĐ Giao thông vận tải TPHCM; tổ chức lại Trường CĐ Thủ Thiêm TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường trung cấp nghề Kỹ thuật-Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng thành Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh; tổ chức lại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TPHCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Mỹ thuật-Văn hóa Bình Dương; hợp nhất Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, Trường trung cấp Nông Lâm Nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thành Trường trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM.

Trường CĐ Lý Tự Trọng thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại - Ảnh: THANH HÙNG

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng cho biết, không sắp xếp 2 trường do doanh nghiệp quản lý gồm: Trường trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường trung cấp Suleco (không thuộc đối tượng sắp xếp theo Kế hoạch 130).

Tập trung vào các ngành đào tạo trọng điểm

Theo UBND TPHCM, việc sắp xếp phải đảm bảo các cơ sở sau tổ chức lại có đủ điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất và tập trung vào các ngành đào tạo trọng điểm. Đồng thời, thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn các ngành nghề truyền thống, đặc thù, tránh làm mất đi bản sắc đào tạo lâu đời của từng đơn vị.

Đối với các trường sau khi tổ chức lại vẫn chưa đảm bảo diện tích theo quy định, sau sắp xếp, UBND TPHCM xem xét bổ sung cơ sở nhà đất để đảm bảo điều kiện về diện tích hoạt động cho các trường theo quy định. Các trường không đáp ứng tiêu chí về tự chủ tài chính, quy mô hoặc ngành nghề đặc thù sẽ thuộc diện tổ chức lại.

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ GD-ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, quy trình và thời điểm triển khai, để đảm bảo đề án được thực hiện đúng tiến độ, phù hợp với năm học 2026-2027.

THANH HÙNG