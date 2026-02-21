Khánh Hòa: Ô tô chở 3 người rơi xuống vực đèo ven biển

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại đoạn đường đèo ven biển qua xã Phước Dinh, một ô tô 4 chỗ lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ tông vào xe máy đang đỗ bên đường của người dân, sau đó lật và lộn nhiều vòng xuống taluy âm, vị trí rơi sâu hơn 4m.

Hiện trường nơi ô tô rơi xuống vực

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, gồm một nam tài xế và cặp vợ chồng trung niên (cùng ngụ khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Sau va chạm, tài xế cùng người đàn ông mở cửa tự leo lên phía trên kêu cứu; người phụ nữ bị thương nặng, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi xe và chuyển đến bệnh viện điều trị. Ô tô và xe máy sau đó được cẩu lên. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường ĐT701 chạy ven biển tỉnh Ninh Thuận trước đây, thu hút du khách thập phương vì có nhiều cảnh đẹp hoang sơ. Tuy nhiên, đoạn đường này nhiều đoạn quanh co, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

HIẾU GIANG