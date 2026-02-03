Xã hội

Giao thông

Lâm Đồng: Xe tải rơi xuống đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong

SGGPO

Trưa 3-2, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) làm 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số 84C-108.90 do tài xế Lê Hữu Thịnh (35 tuổi, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở theo một máy đào, lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TPHCM. Khi đến khúc cua tại Km103 đèo Bảo Lộc (đoạn qua xã Đạ Huoai 2), xe tải bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực sâu bên đường.

3768687942664476151.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc trưa 3-2

Tại hiện trường, xe tải nằm sâu dưới vực khoảng 5m, hư hỏng nặng, tài xế Lê Hữu Thịnh tử vong, mắc kẹt trong xe, phụ xe Lê Văn Tuệ bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

4137351310197588205.jpg
Xe tải hư hỏng nặng sau khi rơi xuống đèo Bảo Lộc
2601394447668694961.jpg
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đèo Bảo Lộc khá thông thoáng, tầm nhìn tốt.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

