Xe khách vi phạm trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, bị phạt hơn 104 triệu đồng

Một xe khách giường nằm lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nhiều quy định nghiêm trọng về điều kiện lái xe và thiết bị giám sát hành trình, tổng mức xử phạt hơn 104 triệu đồng.

Ngày 21-2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ một xe khách giường nằm vi phạm nhiều lỗi khi đang lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng niêm phong phương tiện để xử lý các vi phạm

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ CSGT Đội 6 đã dừng kiểm tra xe khách BKS 78F-001.xx. Qua kiểm tra hồ sơ và các điều kiện kỹ thuật của phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 3 hành vi vi phạm. Cụ thể, tài xế chỉ có giấy phép lái xe hạng D2 – được phép điều khiển xe chở người đến 29 chỗ (không kể chỗ ngồi của lái xe) – nhưng thực tế điều khiển xe khách 36 chỗ. Hành vi này được xác định là sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển.

Bên cạnh đó, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng thiết bị này không hoạt động trong quá trình tham gia giao thông. Đồng thời, xe cũng có gắn thiết bị giám sát hành trình song không đảm bảo hoạt động theo quy định.

Phạt hơn 104 triệu đồng với tài xế, chủ xe khách giường nằm với nhiều lỗi vi phạm

Tổ công tác đã niêm phong và tạm giữ phương tiện trong thời hạn 7 ngày để xử lý theo quy định. Tổng mức xử phạt đối với tài xế là 24,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị xử phạt 80 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và để phương tiện vi phạm quy định về thiết bị giám sát. Tổng số tiền phạt đối với cả tài xế và chủ xe lên đến 104,5 triệu đồng.

TIẾN THẮNG