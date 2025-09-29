Khánh Hòa: Xử lý hành vi dùng dao đe dọa người khác

Liên quan vụ “Ẩu đả, dùng vật giống dao đe dọa trước cổng trường”, ngày 29-9, lãnh đạo Công an phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết các bên liên quan đã hòa giải, thương lượng và gửi lời xin lỗi lẫn nhau.

Tuy nhiên, về hành vi người đàn ông dùng dao đe dọa người can ngăn, công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan.

Người đàn ông dùng dao trước mặt nhiều học sinh, phụ huynh ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, ngày 26-9, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip do tài khoản K.Đ.M đăng tải, bình luận về vụ việc một người đàn ông mặc áo trắng, quần tây đánh người khác trước khu vực cổng Trường THCS Lý Thái Tổ (phường Bắc Nha Trang).

Người này sau khi ẩu đả thì cởi áo, cầm dao, buông lời thách thức trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, phụ huynh. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên được xác định do mâu thuẫn về chỗ đậu xe.

Cảnh ẩu đả trước khu vực cổng Trường THCS Lý Thái Tổ, phường Bắc Nha Trang

Lực lượng chức năng xác định người đàn ông mặc áo trắng, quần tây đánh người này làm việc tại một cây xăng trên địa bàn tỉnh. Bác bỏ thông tin là cán bộ công an như lan truyền trên mạng xã hội. Tài khoản K.Đ.M sau đó cũng đã đăng tải trên trang cá nhân xin lỗi về việc vội vàng thông tin kẻ đánh người trong clip là công an.

HIẾU GIANG