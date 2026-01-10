Xử phạt thanh niên điều khiển xe máy bằng... chân

Ngày 10-1, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân kèm theo clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô, biển số 60AB-796.xx bằng chân, buông cả hai tay khi lưu thông trên tuyến đường ven sông Đồng Nai, đoạn qua phường Trấn Biên.

Hành vi trên gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho bản thân người điều khiển và các phương tiện lưu thông cùng tuyến.

Clip thanh niên điều khiển xe máy bằng chân ở Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xác định người vi phạm, mời đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đúng như nội dung phản ánh của người dân.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu xe mô tô, tạm giữ giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

PHÚ NGÂN