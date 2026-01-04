Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Sáng 4-1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng T.H tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng được xác định là Phan Bảo Nhật (33 tuổi, trú thôn 2, xã Nhân Cơ).

Nam thanh niên trùm kín mặt vào tiệm vàng tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng sau đó cướp đi số lượng vàng lớn

Theo thông tin ban đầu, chiều 1-1-2026, Phan Bảo Nhật mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang màu đen, điều khiển xe máy màu trắng đến tiệm vàng T.H tại chợ Nhân Cơ. Tại đây, đối tượng giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ cướp số lượng lớn trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, bông tai, nhẫn, dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Đối tượng sau đó tẩu thoát bằng xe máy chuẩn bị sẵn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4-1, khi đối tượng xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Bờ Y, chuẩn bị vượt biên sang Lào, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế, bắt giữ.

Sau khi gây án, đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 400km

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN