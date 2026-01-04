Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Đối tượng được xác định là Phan Bảo Nhật (33 tuổi, trú thôn 2, xã Nhân Cơ).
Theo thông tin ban đầu, chiều 1-1-2026, Phan Bảo Nhật mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang màu đen, điều khiển xe máy màu trắng đến tiệm vàng T.H tại chợ Nhân Cơ. Tại đây, đối tượng giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ cướp số lượng lớn trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, bông tai, nhẫn, dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4-1, khi đối tượng xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Bờ Y, chuẩn bị vượt biên sang Lào, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế, bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.