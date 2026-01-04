Từ phản ánh của người dân, phát hiện tài xế dương tính với ma túy

Ngày 4-1, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao một tài xế có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an xã Đồng Tâm để xử lý theo thẩm quyền.

Tài xế xe đầu kéo trên quốc lộ 14 bị phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: CATĐN

Theo đó, thông qua fanpage Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một tài xế xe ô tô đầu kéo có dấu hiệu sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 14.

Khoảng 8 giờ 25 phút cùng ngày, tại Km948 quốc lộ 14, tổ công tác ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra đối với tài xế H.V.H. (41 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), đang điều khiển xe đầu kéo biển số 50H-293.xx kéo rơ móc 50RM-127.xx.

Qua đó, tổ công tác phát hiện tài xế H. dương tính với chất ma túy đá.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao tài xế cho công an xã xử lý theo quy định.

Ngoài vụ việc nêu trên, trong những ngày đầu năm 2026, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện 2 tài xế lái mô tô dương tính với ma túy và bàn giao cho lực lượng chức năng.

