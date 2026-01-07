Lâm Đồng: Điều tra vụ mang súng vào rừng săn bắn động vật hoang dã

Vừa săn bắn được một số động vật trong khu rừng thuộc xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng), 2 đối tượng bị công an bắt ngay trên đường.

Ngày 7-1, Công an xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đang phối hợp với cơ quan kiểm lâm hoàn tất hồ sơ xử lý vụ săn bắn, tàng trữ súng trái phép trên địa bàn.

Ma Văn Phừ (trái) và Ma Văn Chín (phải) cùng tang vật tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 4-1, trong lúc tuần tra ban đêm, Công an xã Đam Rông 4 phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng mang theo các bộ phận của súng nén hơi đã tháo rời, đạn súng, dụng cụ bơm hơi, và 3 cá thể động vật nghi là động vật rừng, cùng nhiều bộ phận động vật nghi thuộc loài linh trưởng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận tên là Ma Văn Phừ (sinh năm 1985) và Ma Văn Chín (sinh năm 1996, cùng trú tại thôn 6, xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng) đã vào rừng thuộc địa bàn xã Đam Rông 4 săn bắn số động vật trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN