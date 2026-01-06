Dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường gây tai nạn chết người

Chiều 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (sinh năm 1977, trú xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261, Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 12-2025, gia đình ông Nguyễn Hải Long (sinh năm 1966, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) dự định tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3 và 4-1-2026 và thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Sáng 1-1-2026, mặc dù biết việc dựng rạp trên đường liên thôn là lấn chiếm vỉa hè, một phần lòng đường giao thông công cộng và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, Bùi Đức Nghĩa vẫn tiến hành lắp dựng rạp.

Chiều 4-1-2026, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để trả lại mặt bằng giao thông. Tuy nhiên, do khung rạp có kích thước lớn, việc tháo dỡ kéo dài, đến tối cùng ngày vẫn chưa hoàn tất, nhiều cột trụ còn tồn tại trên phần đường giao thông.

Bị can Bùi Đức Nghĩa tại cơ quan công an

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đặng Việt Cường (sinh năm 1988, trú xã Bình Nguyên) điều khiển xe máy va chạm vào cột trụ rạp cưới còn sót lại, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Qua khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn chết người.

GIA KHÁNH