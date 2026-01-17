Xử lý hai xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Ngày 17-1, trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp, xuất hiện hai xe mô tô chạy nhanh, lạng lách. Ngành chức năng chặn, đưa hai xe mô tô ra khỏi tuyến kịp thời.

Hai xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, nhiều tài xế ô tô lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, hướng miền Tây đi TPHCM, phát hiện hai xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách tại khu vực cầu Thông Lưu (Km87), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Trước tình huống nguy hiểm, các phương tiện buộc phải giảm tốc để tránh va chạm.

Nhận tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phối hợp đơn vị cứu hộ nhanh chóng tổ chức chặn xe tại nút giao Cái Bè, đưa hai mô tô ra Quốc lộ 1; đồng thời tiến hành các bước xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC