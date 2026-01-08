Trao trả xe máy cho chủ nhân sau 12 năm bị mất trộm

Năm 2014, ông Bùi Sĩ Phú (42 tuổi, ngụ TPHCM) mua xe máy, sau khi sử dụng 2 tháng thì bị mất trộm. Sau 12 năm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện và trao trả cho chủ nhân.

Lực lượng chức năng trao trả xe máy cho ông Bùi Sĩ Phú

Ngày 8-1, Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh) trao trả xe máy cho ông Bùi Sĩ Phú.

Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 12-2025, trong lúc tuần tra trên đường tỉnh 786B (xã Bến Cầu, Tây Ninh), tổ CSGT phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu sử dụng biển số giả nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua tra cứu số khung, số máy, lực lượng chức năng xác định chiếc xe này là tang vật của vụ án mà ông Bùi Sĩ Phú từng trình báo bị mất vào năm 2014 và liên hệ, mời ông đến nhận lại.

Ông Phú cho biết, đã mua xe này từ tháng 7-2014 và chỉ sử dụng khoảng hai tháng trước khi bị mất trộm. Sau khi nhận lại phương tiện, ông bày tỏ cảm ơn lực lượng CSGT đã phối hợp xác minh, tìm kiếm và trả lại tài sản.

QUANG VINH