Pháp luật

An ninh - trật tự

Phạt nặng thanh niên buông 2 tay khi chạy xe máy

SGGPO

Ngày 8-1, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính V.Đ.P. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về nhiều hành vi vi phạm quy định trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, buông 2 tay khi chạy xe máy vừa bị CSGT Đồng Nai lập biên bản xử phạt. Ảnh: CATĐN
Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, buông 2 tay khi chạy xe máy vừa bị CSGT Đồng Nai lập biên bản xử phạt. Ảnh: CATĐN

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 4 nhận phản ánh của người dân về việc một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 93PA-092.xx buông cả 2 tay, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định V.Đ.P. điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Sirius nhưng không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, đồng thời không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Căn cứ các hành vi vi phạm nêu trên, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P. về các lỗi vi phạm, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

V.Đ.P Công an phường Bình Phước CSGT Đồng Nai Yamaha Sirius Không đội Mũ bảo hiểm Lập biên bản Điều khiển xe máy Buông Vi phạm hành chính

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn