Phạt nặng thanh niên buông 2 tay khi chạy xe máy

Ngày 8-1, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính V.Đ.P. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về nhiều hành vi vi phạm quy định trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, buông 2 tay khi chạy xe máy vừa bị CSGT Đồng Nai lập biên bản xử phạt. Ảnh: CATĐN

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 4 nhận phản ánh của người dân về việc một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 93PA-092.xx buông cả 2 tay, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định V.Đ.P. điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Sirius nhưng không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, đồng thời không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Căn cứ các hành vi vi phạm nêu trên, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P. về các lỗi vi phạm, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN