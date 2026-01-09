Xác minh vụ công nhân đánh nhau trong Khu công nghiệp Amata

Ngày 9-1, Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang xác minh vụ việc một nhóm công nhân đánh nhau trong KCN Biên Hòa rồi tung lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 8-1, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhóm công nhân đánh nhau trước cổng Công ty Inzi (thuộc KCN Amata) với rất đông người tụ tập xem, gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông. Clip thu hút hơn 83.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Vụ đánh nhau xảy ra trong Khu công nghiệp Amata đang được cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai xử lý

Cơ quan công an đã mời 3 người (1 nam và 2 nữ) về trụ sở làm việc và các đối tượng thừa nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên xảy ra đánh nhau.

Đồn Công an KCN Biên Hòa khuyến cáo người dân, người lao động phải giữ bình tĩnh, kiềm chế bản thân, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Khi xảy ra tranh chấp, xích mích cần báo ngay cho quản lý doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tuyệt đối không tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự; không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện hành vi vi phạm.

PHÚ NGÂN