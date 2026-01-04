Đồng Nai: Phát hiện nhiều hung khí sau vụ hỗn chiến bất thành

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa kịp thời phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng cùng nhiều hung khí nguy hiểm của một nhóm thanh niên trên địa bàn sau trận hỗn chiến bất thành.

Các đối tượng liên quan trong vụ việc gây rối trật tự công cộng bị Công an xã Long Thành mời lên làm việc. Ảnh: CATĐN

Trước đó, đêm 29-12-2025, trong quá trình tuần tra, Công an xã Long Thành phát hiện tại một căn nhà thuộc tổ 32, ấp Phước Hải có nhiều thanh thiếu niên tụ tập với biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an xác định có 4 thanh niên có độ tuổi từ 17 đến 21 và đều ngụ ở xã Long Thành.

Qua kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 cây kiếm dài khoảng 1 m, 2 cây mã tấu dài khoảng 80 cm, 9 dao tự chế dài khoảng 50 cm, 3 cây rựa, 1 bình xịt hơi cay và đặc biệt có cây 2 súng bắn đạn bi cùng 95 viên đạn.

Công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Ảnh: CATĐN

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng khoảng 10 thanh thiếu niên mang theo hung khí để tìm đánh nhau với 2 nhóm thanh niên khác tại khu vực đường vắng thuộc ấp Cầu Xéo, vào đêm 26 rạng sáng ngày 27-12. Tuy nhiên, do nhóm đối phương đóng cửa không ra ngoài, các đối tượng đã dùng gạch đá, chai thủy tinh ném vào nhà rồi bỏ đi, chưa gây thương tích về người.

Hiện Công an xã Long Thành đang tiếp tục xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan còn lại để làm rõ hành vi vi phạm.

PHÚ NGÂN