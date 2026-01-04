Đồng Nai: Phát hiện nhiều hung khí sau vụ hỗn chiến bất thành

Trước đó, đêm 29-12-2025, trong quá trình tuần tra, Công an xã Long Thành phát hiện tại một căn nhà thuộc tổ 32, ấp Phước Hải có nhiều thanh thiếu niên tụ tập với biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an xác định có 4 thanh niên có độ tuổi từ 17 đến 21 và đều ngụ ở xã Long Thành.
Qua kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 cây kiếm dài khoảng 1 m, 2 cây mã tấu dài khoảng 80 cm, 9 dao tự chế dài khoảng 50 cm, 3 cây rựa, 1 bình xịt hơi cay và đặc biệt có cây 2 súng bắn đạn bi cùng 95 viên đạn.
Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng khoảng 10 thanh thiếu niên mang theo hung khí để tìm đánh nhau với 2 nhóm thanh niên khác tại khu vực đường vắng thuộc ấp Cầu Xéo, vào đêm 26 rạng sáng ngày 27-12. Tuy nhiên, do nhóm đối phương đóng cửa không ra ngoài, các đối tượng đã dùng gạch đá, chai thủy tinh ném vào nhà rồi bỏ đi, chưa gây thương tích về người.
Hiện Công an xã Long Thành đang tiếp tục xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan còn lại để làm rõ hành vi vi phạm.