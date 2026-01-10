Pháo mua trên mạng phát nổ làm học sinh 13 tuổi bỏng nặng vùng mặt

Nam sinh 13 tuổi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bỏng đen vùng mặt do pháo tự chế phát nổ.

Ngày 10-1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) thông tin vừa tiếp nhận một học sinh 13 tuổi bị tai nạn pháo nổ.

Theo anh Trần Văn Tấn (xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai), con trai anh cùng bạn bè hùn tiền mua pháo trên mạng với giá 500.000 đồng. Tai nạn xảy ra khiến 2 em bị bỏng.

Bệnh nhi 13 tuổi bỏng đen vùng mặt vì tai nạn pháo nổ.

Gia đình phát hiện sự việc khi thấy con trai chạy về nhà với khuôn mặt bị thương. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, nạn nhân được cha đưa lên TPHCM cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị bỏng độ 2 và 3 vùng mặt, theo dõi hoại tử da. Vết bỏng khiến trẻ bị co rút vùng mặt, phải chăm sóc vật lý trị liệu cũng như nâng đỡ tâm lý.

BS Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa bỏng - chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thời điểm cận Tết, tai nạn do pháo tự chế ở trẻ em có xu hướng gia tăng, đặc biệt là độ tuổi học sinh từ 10-16 tuổi.

Hiện nay, trẻ có thể dễ dàng mua nguyên liệu và học cách chế tạo pháo trên mạng dẫn đến những hậu quả khôn lường. Khi xảy ra tai nạn, sức ép của vụ nổ có thể làm nạn nhân nát bàn tay, mù mắt hoặc tổn thương nội sọ.

Để phòng ngừa tai nạn thương tâm, trẻ cần được giải thích về mức độ nguy hiểm và các chế tài pháp lý liên quan đến việc chế tạo, tàng trữ pháo ở nhà và ở trường.

Đồng thời, phụ huynh cần tăng cường giám sát việc sử dụng mạng internet, các khoản chi tiêu và các hoạt động mua sắm trực tuyến của trẻ.

Cách sơ cứu khi gặp tai nạn pháo nổ: Dập lửa: Nhanh chóng dùng nước sạch để dập tắt lửa trên quần áo (nếu có) Làm mát: Ngâm rửa vết bỏng dưới vòi nước mát sạch trong ít nhất 15-20 phút để giảm nhiệt độ và giảm đau. Băng bó: Dùng gạc sạch hoặc vải sạch che phủ nhẹ nhàng vết thương (không băng quá chặt). Cấp cứu: Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.

GIAO LINH