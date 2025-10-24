Xã hội

Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội

Sáng 24-10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, sau 17 năm hoạt động, việc cải tạo, nâng cấp toàn diện bảo tàng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô mà còn đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong tình hình mới.

z7149583874891_653a2bda8d6680bc1367a301cbb6c6a6.jpg
Lãnh đạo Công an Thủ đô và các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: PHẠM KIÊN

Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an TP Hà Nội được triển khai với quy mô toàn diện, từ nội dung trưng bày, thiết kế không gian đến hệ thống công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, trưng bày, bố trí khoa học theo từng không gian, từng giai đoạn lịch sử, đi kèm hệ thống thông tin, bài viết bằng 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp.

z7149583166156_01a2011274d1a500b76d19f5f2df89b6.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thắp hương tại Bảo tàng Công an Thủ đô. Ảnh: PHẠM KIÊN

Công trình ứng dụng đồng bộ các giải pháp nghe nhìn, đồ họa, ánh sáng, số hóa dữ liệu và tương tác trải nghiệm nhằm tạo nên một không gian “sống động - trực quan - gần gũi”, giúp người tham quan, du khách trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, sâu sắc giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, những chiến công và sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đặc biệt, Bảo tàng số Công an Hà Nội cũng được đưa vào vận hành song song; đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, giới thiệu và quảng bá di sản.

>> Một số hình ảnh tại lễ khánh thành:

z7149583350475_854dbfddd33bdab8e25c2c3b890929f0.jpg
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội và các đại biểu tưởng nhớ tới những cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ Công an Thủ đô trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ảnh: PHẠM KIÊN
z7149583987028_6b55a4f141a1b7a71a551169eb54df6c.jpg
z7149584087322_3e0c257580fe1b892fcace1fe11d0845.jpg
z7149584468047_fac8cf9d608e25728410a23ed36e53eb.jpg
z7149584303824_d7ef542d8066f6357bd49f2036b9d68d.jpg
Bảo tàng không chỉ là nơi gìn giữ những giá trị lịch sử, mà còn là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ chiến sĩ Công an Thủ đô. Ảnh: PHẠM KIÊN
ĐỖ TRUNG

