Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, sau 17 năm hoạt động, việc cải tạo, nâng cấp toàn diện bảo tàng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô mà còn đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong tình hình mới.

Lãnh đạo Công an Thủ đô và các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: PHẠM KIÊN

Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an TP Hà Nội được triển khai với quy mô toàn diện, từ nội dung trưng bày, thiết kế không gian đến hệ thống công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, trưng bày, bố trí khoa học theo từng không gian, từng giai đoạn lịch sử, đi kèm hệ thống thông tin, bài viết bằng 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thắp hương tại Bảo tàng Công an Thủ đô. Ảnh: PHẠM KIÊN

Công trình ứng dụng đồng bộ các giải pháp nghe nhìn, đồ họa, ánh sáng, số hóa dữ liệu và tương tác trải nghiệm nhằm tạo nên một không gian “sống động - trực quan - gần gũi”, giúp người tham quan, du khách trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, sâu sắc giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, những chiến công và sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đặc biệt, Bảo tàng số Công an Hà Nội cũng được đưa vào vận hành song song; đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, giới thiệu và quảng bá di sản.

>> Một số hình ảnh tại lễ khánh thành:

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội và các đại biểu tưởng nhớ tới những cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ Công an Thủ đô trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ảnh: PHẠM KIÊN

Bảo tàng không chỉ là nơi gìn giữ những giá trị lịch sử, mà còn là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ chiến sĩ Công an Thủ đô. Ảnh: PHẠM KIÊN

ĐỖ TRUNG