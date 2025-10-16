Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Sáng 16-10, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Sách kết nối cộng đồng”.

Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu cắt băng khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh, trong thời đại tri thức bùng nổ, học tập không chỉ là nhu cầu mà là yêu cầu tất yếu để mỗi người phát triển bản thân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Lễ khai mạc thu hút 100 học sinh trên địa bàn tham gia

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp để cộng đồng nhìn lại hành trình học hỏi, khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khẳng định vai trò của tri thức trong cuộc sống hiện đại.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 16 đến 22-10, gồm nhiều hoạt động như triển lãm sách “Sách kết nối cộng đồng”, chuyên đề “Du hành cùng sách” với các chủ đề “Xứ sở phép thuật”, “Thế giới đại dương”, “Thiên hà bí ẩn”, đọc sách thư viện… giúp học sinh trải nghiệm, khám phá và nuôi dưỡng ước mơ qua từng trang sách.

Học sinh Trường THCS Lê Quang Cường giao lưu với nhà văn Thu Hương

Tại chương trình “Tác giả -Tác phẩm”, nhà văn Võ Thu Hương, Chánh Văn phòng Hội Nhà văn TPHCM đã giao lưu cùng độc giả. Ngoài ra, hoạt động “Vui học cùng Trung tâm Anh ngữ The Future” mang đến sân chơi tiếng Anh sôi động, giúp các em vừa học, vừa rèn kỹ năng phản xạ, lan tỏa tinh thần “học tập suốt đời” một cách nhẹ nhàng và gần gũi.

Tuần lễ được kỳ vọng góp phần xây dựng thói quen đọc sách, khơi nguồn sáng tạo, hướng tới một xã hội học tập phát triển bền vững.

Các em học sinh đọc sách tại lễ khai mạc

NHƯ ANH