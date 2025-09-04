Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh kỷ niệm 50 năm thành lập

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao Cờ truyền thống của UBND thành phố cho đại diện Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: VĂN HÀ

Đến tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Định Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM;…

Thành lập ngày 4-9-1975, đến năm 1995, đơn vị chính thức mang tên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Năm 1998, Bảo tàng trở thành thành viên của Mạng lưới Bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP). Từ đó, hình ảnh bảo tàng gắn chặt với sứ mệnh nhân văn, trở thành biểu tượng hòa giải và văn hóa của TPHCM.

Trải qua nửa thế kỷ, bảo tàng đã đón hơn 25 triệu lượt khách, có ngày tiếp nhận trên 10.000 khách tham quan, phần lớn là du khách quốc tế, cho thấy sức hấp dẫn vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Hiện nay, bảo tàng lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật, phim ảnh; trong đó nhiều hiện vật quý do cựu chiến binh, nhà báo và bạn bè quốc tế trao tặng.

Khách tham quan chuyên đề “Ẩm thực Nam bộ thời kháng chiến”

Năm 2024, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh được TripAdvisor trao giải thưởng “Travellers’ Choice Best of the Best 2024”, lọt vào top 1% điểm đến tốt nhất toàn cầu và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách này.

Nhân dịp kỷ niệm, bảo tàng khai mạc trưng bày chuyên đề “Ẩm thực Nam bộ thời kháng chiến”. Đây không chỉ giới thiệu các món ăn, mà còn là hành trình ngược dòng thời gian để hiểu sâu hơn về sự sinh tồn, lòng kiên cường, trí sáng tạo và tình đoàn kết của quân dân ta trong những năm tháng gian khổ mà hào hùng của khói lửa chiến tranh.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan chuyên đề

Các nghệ nhân làm bánh dân gian Nam bộ chụp hình lưu niệm tại không gian trưng bày chuyên đề “Ẩm thực Nam bộ thời kháng chiến”

Nửa thế kỷ trôi qua, từ một bảo tàng lưu giữ ký ức chiến tranh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã trở thành một biểu tượng văn hóa hòa bình giữa lòng TPHCM. Ở nơi từng kể lại những nỗi đau, nay vang lên những thông điệp yêu thương, đối thoại và sẻ chia. Trên hành trình mới, bảo tàng tiếp tục khẳng định vai trò là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, giữa Việt Nam và bạn bè năm châu, để ký ức chiến tranh không chỉ là bài học cảnh tỉnh, mà còn là nguồn lực tinh thần vun đắp hòa bình cho hôm nay và mai sau.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, chia sẻ: “Bảo tàng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn chiến lược trở thành một Bảo tàng vì Hòa bình. Chúng tôi xác định sứ mệnh chuyển hóa di sản ký ức thành sức mạnh mềm văn hóa, một kênh ngoại giao nhân dân hiệu quả, vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc”.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, bảo tàng tập trung vào hai định hướng: - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiêu biểu là ký kết hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để xây dựng không gian trưng bày về nỗ lực chung của hai chính phủ và nhân dân hai nước trong khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là biểu tượng sống động cho tiến trình hòa giải và khát vọng chung về một thế giới hòa bình. - Chuyển đổi số toàn diện, từ hệ thống vé tự động, thuyết minh đa ngôn ngữ, đến số hóa hiện vật 3D và nền tảng tham quan trực tuyến, giúp đưa di sản đến gần hơn với công chúng toàn cầu, đảm bảo câu chuyện lịch sử tiếp tục sống động và lan tỏa trong kỷ nguyên số.

THIÊN BÌNH