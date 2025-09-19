Khánh thành Khu tưởng niệm 16 Thanh niên xung phong tại Bến phà Long Đại

Sáng 19-9, tại xã Trường Ninh (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong (TNXP) vào tháng 9-1972 tại bến phà Long Đại.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo cựu TNXP, thân nhân liệt sĩ.

Toàn cảnh buổi lễ tại phà Long Đại

Trong kháng chiến chống Mỹ, bến phà Long Đại là trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt nhằm cắt đứt chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”, các chiến sĩ TNXP đại đội C130 (quê Hưng Yên) đã kiên cường bám trụ. Tháng 9-1972, 16 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giữ vững mạch máu giao thông, trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ

Công trình tôn tạo có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, bao gồm: đài tưởng niệm, nhà khánh tiết, tư liệu, 2 nhà chờ và bến thuyền, cổng chính, cổng phụ, sân hành lễ, bãi đỗ xe cùng hệ thống cây xanh, chiếu sáng, cảnh quan. Đây là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần đưa nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” trong hành trình về nguồn, phát triển du lịch văn hóa, lịch sử tâm linh của Quảng Trị.

MINH PHONG