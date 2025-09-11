Bến phà II Long Đại và Đền Song Trung ở Quảng Trị được xếp hạng Di tích quốc gia

Ngày 11-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ VH-TT-DL đã ký quyết định xếp hạng di tích Bến phà II Long Đại và Đền Song Trung cùng mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ thành Di tích quốc gia, ghi dấu những trang sử hào hùng và công lao to lớn của các thế hệ đi trước.

Bến phà II Long Đại (xã Trường Ninh), vào tháng 9-1972, trong hai trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, 16 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội C130, D2, F571, Đoàn 559 đã anh dũng hy sinh trên tuyến lửa Trường Sơn. Đây là trọng điểm giao thông huyết mạch, góp phần quan trọng cho công tác chi viện từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tại khu vực Bến phà II Long Đại

Cùng với đó, Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ (xã Tân Gianh) cũng được xếp hạng Di tích quốc gia. Nơi đây thờ hai cha con Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ, những công thần lớn thời hậu Lê, có công bảo vệ quê hương.

Việc xếp hạng hai di tích này không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

MINH PHONG