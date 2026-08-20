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Khảo sát 5 dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch tại TPHCM

SGGPO

Chiều 20-8, Thường trực HĐND TPHCM khảo sát thực địa 5 dự án đầu tư công thuộc Chương trình chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi và rạch Thủ Đức, dự kiến trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 4.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM chủ trì buổi khảo sát.

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Đồng chí Nguyễn Văn Thọ nghe báo cáo về dự án

Đoàn đã khảo sát Dự án cải tạo rạch Thủ Đức (phường Thủ Đức) và 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi gồm các đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật; từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân; từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng và từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam Kênh Đôi.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát kỹ hồ sơ của từng dự án, bảo đảm các nội dung về sự cần thiết đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tiến độ thực hiện được xác định đầy đủ, có cơ sở và phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến người dân, nhất là bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, cần chủ động tính toán phương án khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, hạn chế tối đa việc phát sinh vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đồng chí chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp, rà soát và hoàn chỉnh các nội dung còn chưa rõ trong hồ sơ; làm rõ khả năng cân đối nguồn lực và tiến độ thực hiện, bảo đảm việc đề xuất đầu tư phải có tính khả thi, hiệu quả, tránh dàn trải và phát sinh bất hợp lý trong quá trình triển khai.

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CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ

Từ khóa

Chỉnh trang đô thị HĐND TPHCM khảo sát dự án

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