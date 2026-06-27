Đồng thuận với chủ trương chỉnh trang đô thị

Khi HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh), chúng tôi - những người dân sinh sống tại khu phố 6, phường Sài Gòn - đồng thuận và kỳ vọng chủ trương này sẽ tiếp tục được triển khai tại những khu vực trung tâm còn tồn tại bất cập.

Hiện nay, Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đang triển khai dự án văn phòng kết hợp trung tâm thương mại tại địa chỉ 21-23 và 27 đường Tôn Thất Thiệp (khu phố 6, phường Sài Gòn). Trong quá trình lấy ý kiến, đa số người dân trên địa bàn đều đồng thuận, đồng thời kiến nghị thành phố nghiên cứu giải quyết một số bất cập tại khu vực giáp ranh dự án. Cụ thể, phía Nam và một phần phía Tây khu đất dự án giáp hẻm 151 đường Tôn Thất Đạm (cũng thuộc khu phố 6), nơi có 12 hộ dân sinh sống trong điều kiện chật hẹp, nhà cửa tạm bợ trên đất công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là cháy nổ. Trước đây, địa phương từng có chủ trương hỗ trợ sửa chữa nhà ở, nhưng do vướng mắc pháp lý nên người dân chỉ được thay mái tôn xuống cấp.

Từ thực tế đó, chúng tôi kiến nghị thành phố và các cơ quan chức năng xem xét phương án phù hợp đối với các hộ dân tại hẻm 151 đường Tôn Thất Đạm, đồng thời nghiên cứu phương án sử dụng phần diện tích này để hoàn thiện không gian dự án. Nếu được xem xét, chủ trương này sẽ mang lại lợi ích kép: vừa cải thiện điều kiện sống của người dân, vừa tạo thêm quỹ đất khoảng 200-300m2, góp phần bảo đảm quy mô công trình hài hòa với cảnh quan khu vực trung tâm.

TRẦN QUANG TUẤN, Trưởng khu phố 6, phường Sài Gòn, TPHCM