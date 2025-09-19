Khi ký ức lịch sử sống dậy từ điện ảnh

1. Di tích Thành cổ Quảng Trị - nơi mà mỗi tấc đất, viên gạch đều chứa đựng máu xương của những người lính tuổi mười tám, đôi mươi đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm (từ ngày 28-6 đến 16-9-1972) để đất nước đứng lên - được tái hiện trong bộ phim Mưa đỏ, chạm đến từng trái tim.

Từ đây, địa danh Thành cổ Quảng Trị từng nổi tiếng khắp năm châu về sự tàn phá dữ dội của bom đạn chiến tranh, tinh thần kiên cường của người chiến sĩ Quân Giải phóng, tiếp tục thôi thúc muôn vạn người Việt Nam từ muôn phương trở về để tri ân và tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để gìn giữ non sông gấm vóc của Tổ quốc. Mỗi người một tâm trạng nhưng điểm chung là ai cũng mong được thắp nén hương thành kính dâng lên anh linh các liệt sĩ, từ đó hun đúc thêm niềm tự hào với sự anh dũng kiên cường của dân tộc ta.

Mai Thị Thùy Trang, sinh viên năm 2, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) cho biết: “Sau khi xem Mưa đỏ, tôi và một số bạn trong lớp thực hiện hành trình về nguồn để được tri ân các anh hùng đang yên nghỉ tại Thành cổ Quảng Trị. Khi đến nơi, chúng tôi mới cảm nhận được thực tế cuộc chiến cứu nước của cha ông năm xưa còn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những gì được tái hiện trên phim”.

Đó cũng là tâm sự của rất nhiều bạn trẻ trong hành trình trở về những địa danh lịch sử nổi bật ở vùng “đất thiêng” Quảng Trị, gồm Thành cổ Quảng Trị, sông Bến Hải - cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 Nam Lào, và các địa danh gắn liền với chiến dịch Khe Sanh như Khe Sanh, Tà Cơn, Làng Vây... những ngày này.

Sau phim Mưa đỏ, sân bay Tà Cơn (Quảng Trị) trở thành nơi nhiều gia đình lựa chọn đưa con đến để giáo dục lòng yêu nước. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

2. Sức lan tỏa phim Mưa đỏ còn thôi thúc nhiều người tìm về với các nhân chứng lịch sử hiện đang còn sống ở Quảng Trị để được lắng nghe, sẻ chia và bày tỏ lòng kính trọng.

Bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1954, hiện ở làng Giang Hến, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là nữ du kích tay ôm khẩu súng trong bức ảnh nổi tiếng “Cha con lão ngư dân Triệu Phong chở bộ đội và vũ khí tiếp sức Thành cổ” của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính ghi lại trên dòng Thạch Hãn vào mùa hè 1972, trưng bày tại Bảo tàng ở Thành cổ Quảng Trị, cho biết, nhiều người sau khi xem hình ảnh “O Hồng” quả cảm trên phim Mưa đỏ đã tìm đến nhà bà với mong muốn được nghe lại câu chuyện về những chuyến đò sinh tử giữa làn mưa bom.

“Lắng nghe từng lời trong từng câu chuyện chiến tranh mà cô Nguyễn Thị Thu - nhân chứng sống huyền thoại của dòng sông Thạch Hãn năm 1972 kể lại, tôi như được sống trong ký ức bi tráng của dân tộc và cuộc chiến bảo vệ Thành cổ. Chính những câu chuyện lịch sử ấy đã giúp tôi thấm thía hơn về giá trị hòa bình mà chúng ta đang có”, anh Phạm Tân, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban quản lý di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị, cho biết, sau khi được công chiếu, bộ phim Mưa đỏ đã trở thành cầu nối, thôi thúc nhiều người dân đến thăm Thành cổ Quảng Trị và nhiều di tích lịch sử cách mạng khác ở Quảng Trị để tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Với những cảnh quay giàu cảm xúc, Mưa đỏ đã lay động trái tim khán giả, thôi thúc nhiều người tìm về các địa danh được nhắc đến trong phim để dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, hiệu ứng tích cực nhất của bộ phim là công chúng không chỉ quan tâm hơn đến chứng tích lịch sử này mà còn khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tri ân sự hy sinh của cha ông.

Đáp lại, chúng tôi - những người đang trực tiếp thay mặt đồng bào cả nước chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng - không chỉ xem công việc của mình mỗi ngày là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm của di tích, nơi có một phần máu thịt của cha anh”, bà Thiên Trang nhấn mạnh.

Theo phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 18-9, Mưa đỏ đã đạt tổng doanh thu hơn 670 tỷ đồng. Ngày 18-9, phim vẫn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Box Office Vietnam cũng dự đoán, Mưa đỏ có thể sẽ lập tiếp kỷ lục mới về doanh thu với 700 tỷ đồng (tương đương 26 triệu USD) do đến nay phim vẫn được đông đảo khán giả đón nhận.

VĂN THẮNG - TIẾN NHẤT