Di sản văn hóa Việt Nam: Sức sống bền bỉ từ truyền thống đến hiện đại

Chiều 25-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TPHCM, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) phối hợp với Sở VH-TT TPHCM và các đơn vị liên quan khai mạc trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại”.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tham quan trưng bày

Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11).

Đến dự khai mạc có các đồng chí: Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-DL; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM; cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hiền nhấn mạnh, trưng bày giới thiệu sinh động những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, phản ánh kết quả công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu và hệ thống bảo tàng. Thông qua các hoạt động trình diễn, tương tác, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Khách tham quan trưng bày.

Trưng bày có gần 200 hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, được tổ chức theo bốn chủ đề: hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; các di sản Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh; di sản văn hóa đa dạng và độc đáo; di sản văn hóa vì phát triển bền vững. Cách bố trí mạch lạc giúp công chúng tiếp cận di sản không chỉ như giá trị quá khứ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững hiện tại và tương lai.

Từ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn, tri thức dân gian đến tín ngưỡng, phong tục tập quán…, tất cả tạo thành bức tranh di sản giàu bản sắc, phản ánh sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại.

Trải nghiệm hoạt động di sản bên cạnh không gian trưng bày.

Một điểm nhấn của trưng bày là thông điệp về hội nhập quốc tế gắn với giữ gìn bản sắc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, di sản văn hóa không chỉ là “ký ức” cần bảo tồn, mà còn là nền tảng để Việt Nam khẳng định bản sắc, vị thế và đóng góp vào kho tàng di sản chung của nhân loại.

Trưng bày mở cửa đến ngày 15-1-2026, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa ý nghĩa cho người dân TPHCM và du khách trong nước, quốc tế dịp cuối năm và đầu xuân mới.

THIÊN THANH