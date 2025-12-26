(S)TRONG Trọng Hiếu sẽ biểu diễn tại Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Anh tài (S)TRONG Trọng Hiếu là ca sĩ khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện tại Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Sự tham gia trình diễn của anh ở giải thưởng tôn vinh cầu thủ bóng đá uy tín khiến các fan hâm mộ vô cùng háo hức.

(S)TRONG Trọng Hiếu

Tối nay 26-12, Gala Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM). Giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh các cầu thủ có đóng góp nổi bật cho bóng đá nước nhà. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm bền bỉ của giải thưởng danh giá này.

Trong sự kiện, (S)TRONG Trọng Hiếu sẽ mang đến ca khúc Con đường tôi, như một lát cắt cảm xúc nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới hành trình phía trước của bóng đá Việt Nam.

Con đường tôi là ca khúc đầu tiên (S)TRONG Trọng Hiếu ra mắt khán giả Việt Nam cách đây đúng 10 năm. Bài hát gắn liền với Vietnam Idol 2015 - cuộc thi mà (S)TRONG Trọng Hiếu đăng quang quán quân và đã làm thay đổi cuộc đời anh, đưa anh về với quê hương, cội nguồn.

Bài hát gửi gắm thông điệp rằng con đường đến thành công không bao giờ dễ dàng nhưng nỗ lực không ngừng từ chính bản thân mỗi người sẽ mở ra những cơ hội bất ngờ, dẫn đến thành công. Với giọng hát truyền cảm cùng phong cách tràn đầy năng lượng, màn trình diễn hứa hẹn là tiết mục bùng nổ.

(S)TRONG Trọng Hiếu hát "Con đường tôi" tại Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Bố ruột của (S)TRONG Trọng Hiếu là cựu cầu thủ Nguyễn Chí Trung (sinh năm 1953). Ông là cựu cầu thủ của đội bóng quân đội Thể Công suốt từ năm 1971 đến 1981. Từ năm 1982 đến 1988, ông chuyển sang đội Công nghiệp Hà Nội. Năm 1990, ông giã từ sự nghiệp cầu thủ, lập gia đình... Trước khi qua đời năm 2021, ông cùng gia đình định cư ở Đức. “Cuộc đời là hành trình của tình yêu và lòng biết ơn! Cuộc đời bố là hành trình tình yêu bố dành cho gia đình. Con yêu bố!”, nam ca sĩ dành những lời yêu thương gửi người bố đã đi xa.

Đã 10 năm trôi qua, (S)TRONG Trọng Hiếu đang có những thay đổi ấn tượng cùng nghệ danh mới gần gũi hơn, phong cách nhạc dễ "chạm" đến đông đảo khán giả, đặc biệt khán giả trẻ. Năm 2024, anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai với nghệ danh mới (S)TRONG Trọng Hiếu. Trong chương trình, nam ca sĩ gây ấn tượng với khán giả bằng phong cách trình diễn đậm cá tính, “rực lửa”, năng động, cuốn hút…

Sau chương trình, anh càng nổi bật, nhận được sự yêu mến nhiều hơn nữa. (S)TRONG Trọng Hiếu và Cường Seven còn lập nhóm nhạc 2 thành viên mang tên Sx7.

(S)TRONG Trọng Hiếu trong "Anh trai vượt ngàn chông gai"

(S)TRONG Trọng Hiếu tham gia vai trò nghệ sĩ khách mời trong chương trình "Gia đình Haha"

Đặc biệt, với bản hit Kho báu ra mắt giữa tháng 7-2025, cái tên (S)TRONG Trọng Hiếu vụt sáng hơn bao giờ hết. Ca khúc “chạm” vào trái tim người nghe bởi những cảm xúc thanh xuân, tình yêu được gửi gắm trong đó. Hơn nữa, ca khúc được phối rất hợp thị hiếu của công chúng. Nhiều phiên bản kết hợp sau đó của anh với Rhymastic, Nicky, Tuimi cực kỳ thú vị.

Kho báu của (S)TRONG Trọng Hiếu oanh tạc các bảng xếp hạng trong nước với vị trí No.1, đoạn điệp khúc viral trên các nền tảng mạng xã hội. Kho báu còn vươn tầm quốc tế khi lọt Top Trending YouTube toàn cầu và YouTube tại Australia, vào danh sách Viral Hits tại Đài Loan (Trung Quốc).

Khán giả thực sự là "Kho báu" của (S)TRONG Trọng Hiếu

(S)TRONG Trọng Hiếu cũng phát hành EP Kho báu vào tháng 9 và tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm mang tên (S)TRONG "Dị Kiều" Show 2025: Giữa những trời sao diễn ra vào ngày 18-10 tại TPHCM. Trong liveshow, anh đưa khán giả thăng hoa trong một thế giới mộng mơ và phiêu lưu giàu tính nghệ thuật, nơi âm thanh và hình ảnh hòa quyện, tái hiện những bản hit gắn liền với chặng đường 10 năm.

Hành trình của (S)TRONG Trọng Hiếu đầy nỗ lực, bền bỉ

(S)TRONG Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên ở Đức. Năm 10 tuổi, anh xuất sắc giành giải vô địch cuộc thi nhảy Dance4Fans. Năm 2015, anh ra mắt khán giả Việt tại cuộc thi Vietnam Idol và giành giải quán quân. Tháng 3-2023, anh tham gia sân chơi Eurovision Song Contest (cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu) và xếp hạng ba. Năm 2024, (S)TRONG Trọng Hiếu tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai, vào đội hình Gia tộc toàn năng. Cuối 2024, anh đổi nghệ danh bằng cách chọn gắn thêm chữ "S" với ý nghĩa khẳng định nguồn gốc, tình yêu dành cho quê hương, kết hợp chữ "Strong" trong tiếng Anh, thể hiện tinh thần mạnh mẽ. (S)TRONG Trọng Hiếu ghi dấu với nhiều ca khúc nổi bật: Con đường tôi, I’m Sorry Babe (Khắc Hưng); Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới (tự sáng tác); Kho báu (Hứa Kim Tuyền); Em là bà nội của anh, Rise Up… Trọng Hiếu mang áo dài, nón lá lên sân khấu Eurovision Song Contest. Ảnh: NVCC

TIỂU TÂN