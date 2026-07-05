Khi lòng yêu mến đi quá xa

Trong lúc World Cup 2026 đang diễn ra sôi động tại Bắc Mỹ, việc ca sĩ T. đăng clip dùng áo đấu đội tuyển Argentina để lau xe đã nhận về nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng. Yêu hay ghét một đội bóng, một cầu thủ là quyền của mỗi người, nhưng không thể biến cảm xúc nhất thời thành hành động được cho là xúc phạm đến biểu tượng của người khác.

Ảnh minh họa có dùng AI

Đây không phải hiện tượng cá biệt thời gian gần đây trong một bộ phận giới trẻ. Trước đó, khi trọng tài xử lý gây tranh cãi trong một trận bóng đá, ngay sau đó, hàng loạt người tràn vào trang mạng cá nhân của trọng tài để chửi mắng. Đội nhà thua trận, nhiều người ùa vào trang web chính của liên đoàn bóng đá nước bạn để công kích.

Tình trạng này cũng xảy ra ở một số lĩnh vực thi thố khác. Cách đây không lâu, tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Grand International All-Stars 2026, người đẹp Hương Giang đã giành danh hiệu Á hậu 2. Tuy nhiên, khi bảng điểm của các giám khảo được công bố, một số người hâm mộ đã tràn vào trang cá nhân của giám khảo Lupita Jones để chỉ trích, bình luận gay gắt vì cho rằng bà chấm điểm không công tâm. Ngay sau đó, hình ảnh trang cá nhân của bà tràn ngập các bình luận và biểu tượng phẫn nộ từ người hâm mộ Việt, đã được các trang truyền thông quốc tế ghi nhận và đăng tải.

Những ứng xử cực đoan như vậy thường mang danh “thể hiện sự yêu mến” đối với cá nhân nghệ sĩ, cầu thủ hay đội tuyển. Thế nhưng, mọi ứng xử vượt ngoài quy chuẩn đạo đức đều không tạo nên những giá trị tốt đẹp nào ngoài những hệ lụy xấu. Như cuộc đấu khẩu giữa hai rapper Torai9 (Lê Quý Kỳ Phong) và Rhymastic (Vũ Đức Thiện) vốn chỉ là tranh luận về âm nhạc. Nhưng khi một bộ phận khán giả kéo vào trang cá nhân, thậm chí cả trang kinh doanh của người trong cuộc để đánh giá tiêu cực và gây áp lực, cả hai đã phải lên tiếng xin cộng đồng mạng dừng lại. Sự việc bị đẩy lên quá khích, người chịu thiệt đầu tiên lại chính là những người được hâm mộ/bảo vệ, làm tổn hại hình ảnh của họ, ảnh hưởng không nhỏ đến những gì mà họ đã dày công xây dựng.

Trên mạng xã hội, mỗi bình luận, hành động đều có khả năng lan xa và để lại tác động khó lường. Một câu nói trong lúc nóng giận có thể được chụp lại, chia sẻ, dịch sang ngôn ngữ khác và trở thành minh chứng để đánh giá văn hóa ứng xử của cả cộng đồng. Một vài hành động hay bình luận quá khích không đại diện cho tất cả khán giả Việt Nam, song vẫn có thể tạo ra ấn tượng không tốt với bạn bè quốc tế.

Văn hóa ứng xử trên mạng cần đến từ việc giữ văn minh qua mỗi bình luận. Đó là biết dừng lại trước khi gõ một lời xúc phạm, không chia sẻ những lời kêu gọi tấn công cá nhân.

LAN VY