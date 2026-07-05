Lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường sống

Nhiều tuyến kênh, rạch ở TPHCM - nơi từng là những “điểm đen” ô nhiễm với rác thải ken đặc, đang hồi sinh nhờ sự chung sức của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các nhóm tình nguyện viên cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên chung tay làm sạch kênh rạch. Ảnh: CẨM TUYẾT

Xanh hóa những dòng kênh

Trong đợt ra quân Tháng Thanh niên năm 2026, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên cùng người dân lội xuống dòng nước đen để thu gom rác, phát quang lục bình, khơi thông dòng chảy tại rạch Tám Cao, phường Thới An. Chỉ sau vài giờ nỗ lực chung tay, những mảng rác, ụ lục bình được thu gom lên bờ, giúp dòng chảy thông thoáng hẳn.

Cụ bà Phạm Thị Nhung, người dân sống ven bờ kênh, xúc động chia sẻ: “Mấy chục năm rồi mới thấy nước dưới kênh chảy lại”. Câu nói giản dị ấy trở thành nguồn động viên để những người tình nguyện tiếp tục gắn bó với hành trình làm sạch dòng kênh.

Cùng với rạch Tám Cao, diện mạo nhiều tuyến kênh như rạch Sáu Trình, kênh Hy Vọng, các tuyến kênh tại Bình Chánh, Nhà Bè hay dọc sông Sài Gòn... thay đổi rõ nhờ các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, làm sạch kênh rạch và phân loại rác tại nguồn... Sau mỗi đợt ra quân, nhiều hộ dân ven kênh chủ động nhắc nhở nhau không xả rác xuống dòng nước, cùng tham gia tổng vệ sinh, giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống.

Hành động bền bỉ

Nếu các hoạt động của tổ chức Đoàn tạo nên sức lan tỏa rộng khắp thì những nhóm tình nguyện cộng đồng lại góp phần giữ cho phong trào được duy trì bền bỉ.

Gần 3 năm qua, hầu như tuần nào các thành viên Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh cũng có mặt tại một số dòng kênh của thành phố. Không khẩu hiệu, không phô trương, họ lặng lẽ khoác đồ bảo hộ, ngâm mình dưới dòng nước ô nhiễm để kéo từng bao rác, từng bụi lục bình lên bờ. Đến nay, câu lạc bộ đã quy tụ hơn 20.000 tình nguyện viên, tổ chức hơn 400 chiến dịch, thu gom trên 4.000 tấn rác, trồng hơn 1.000 cây xanh và lắp đặt 26 hệ thống phao chắn rác trên nhiều tuyến kênh.

Bên cạnh việc thu gom rác, các tình nguyện viên còn đến từng khu dân cư tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và vận động người dân không xả rác xuống kênh, rạch. Hành trình ấy cũng đang hòa nhịp với phong trào bảo vệ môi trường của tuổi trẻ TPHCM thông qua nhiều mô hình như “Không gian xanh”, “Công viên không rác”, “Tuyến đường - hẻm văn minh”, trồng cây xanh, cải tạo các điểm ô nhiễm và làm sạch sông Sài Gòn…

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM Lê Tuấn Anh, cho biết, tuổi trẻ TPHCM tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công trình “Sông Sài Gòn - con sông của thành phố tôi”, tập trung triển khai các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Qua đó, từng bước lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường sống, phát huy trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ TPHCM đã xây dựng 140 “Tuyến đường - hẻm văn minh” theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; kiến tạo 286 không gian xanh và khu dân cư không rác; xử lý triệt để 134 điểm rác tồn đọng với hơn 40 tấn rác được thu gom; lắp đặt 156 thùng rác công cộng; trồng mới hơn 42.000 cây xanh; đồng thời tổ chức 176 hoạt động làm sạch sông Sài Gòn với sự tham gia của hàng chục ngàn lượt tình nguyện viên.

MẠNH THẮNG - VĂN MINH