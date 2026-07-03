Vĩnh Long: Hơn 6 tỷ đồng thực hiện các công trình thanh niên

Ngày 3-7, tại Quảng trường Long Châu, Ban Chỉ đạo các chương trình, chiến dịch tình nguyện của thanh niên tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ ra quân cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, với sự tham gia của hơn 5.500 đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ tình nguyện.

Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu tại lễ ra quân, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội bám sát nghị quyết của cấp ủy và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực.

Các công trình, phần việc thanh niên phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

Theo Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8, trong đó tháng 7 là thời gian cao điểm. Đến nay, có 25 đơn vị trong và ngoài tỉnh đăng ký đồng hành, hỗ trợ trực tiếp cho 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao kinh phí hỗ trợ thực hiện các công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn lực để triển khai các hoạt động tình nguyện tại cơ sở.

Ngay sau lễ phát động, tuổi trẻ Vĩnh Long đồng loạt ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Tại phường Long Châu, các đội hình “Bình dân học vụ số” hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và tích hợp tài khoản VNeID; đồng thời tổ chức ra quân xóa điểm đen về môi trường, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng 30 góc học tập và 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng khởi công xây dựng 10 căn nhà tình thương, bàn giao nhà nhân ái và triển khai công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

TÍN HUY