Mở rộng không gian kết nối bạn đọc trẻ

LTS: Chuyên trang TUỔI TRẺ - CUỘC SỐNG được Báo SGGP duy trì nhiều năm qua, trở thành nhịp cầu kết nối hữu ích với bạn đọc trẻ. Trong bộ mới, Báo SGGP mở rộng dung lượng chuyên trang, tổ chức trên số báo chủ nhật hàng tuần, tạo thêm không gian để lực lượng đoàn viên, thanh niên và các bạn trẻ bày tỏ tâm tư, chia sẻ ý tưởng, lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp và truyền cảm hứng đến cộng đồng. Dưới đây, TUỔI TRẺ - CUỘC SỐNG chia sẻ một số ý kiến của đoàn viên, thanh niên gửi đến chuyên trang.

Anh PHẠM TRUNG TÍN - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc (TPHCM): Không gian gần gũi, cởi mở cho người trẻ

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, mỗi địa phương đều có nhiều yêu cầu mới đặt ra, trong đó lực lượng trẻ cần phát huy vai trò tiên phong, xung kích. Mỗi bạn trẻ, dù đang làm công việc gì đều có thể góp sức xây dựng, phát triển địa phương, thành phố. Tôi kỳ vọng trang Tuổi trẻ - Cuộc sống của Báo SGGP trở thành không gian gần gũi, cởi mở để người trẻ thành phố chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở và khát vọng của mình trước những chuyển động mới của TPHCM.

Trung tá NGUYỄN VĂN HÙNG - Trợ lý tuyên huấn, Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân: Cầu nối tuổi trẻ với biển đảo tiền tiêu

Tôi kỳ vọng chuyên trang sẽ trở thành nhịp cầu kết nối những câu chuyện đẹp của thanh niên với bạn đọc, trong đó có tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân. Đó là những lát cắt chân thực, sinh động về đời sống, sinh hoạt, công tác; những khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng nơi đầu sóng ngọn gió của những người lính biển; là hình ảnh kiên cường của những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng ngày đêm túc trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi cũng mong Báo SGGP tăng cường thêm các tuyến bài về hoạt động an sinh xã hội, công tác vận động quần chúng nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Anh PHẠM HẢI ĐĂNG - Phó Bí thư Đoàn xã Xuyên Mộc (TPHCM): Để thanh niên nông thôn học hỏi từ thực tiễn

Với việc mở rộng dung lượng, tôi kỳ vọng chuyên trang sẽ có nhiều hơn những câu chuyện từ các xã, ấp, khu dân cư; phản ánh những cách làm hiệu quả, những tấm gương thanh niên vượt khó, lập nghiệp trên chính quê hương mình. Đây cũng sẽ là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên nông thôn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến kế cho sự phát triển của địa phương và để tiếng nói từ cơ sở được lắng nghe nhiều hơn. Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng đa dạng, một chuyên trang dành riêng cho tuổi trẻ sẽ góp phần mang đến nguồn thông tin chính xác, tích cực và truyền cảm hứng, giúp thanh niên vùng nông thôn tự tin đổi mới sáng tạo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG - Đặc khu Côn Đảo, TPHCM: Cần những câu chuyện truyền cảm hứng

Chuyên trang đang và sẽ là kênh thông tin thiết thực đối với thanh niên ở địa bàn xa đất liền. Chúng tôi rất cần nắm bắt các thông tin chính thống, những mô hình hay, sáng kiến, kinh nghiệm khởi nghiệp, chuyển đổi số và câu chuyện truyền cảm hứng để người trẻ có thêm cơ hội học hỏi. Tôi mong muốn chuyên trang dành nhiều nội dung phản ánh hoạt động, đời sống và những nỗ lực của thanh niên Côn Đảo trong học tập, lao động, tình nguyện và chung tay xây dựng địa phương, để thanh niên Côn Đảo cảm nhận mình luôn được kết nối, sẻ chia và đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước.

THU HOÀI - TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG ghi