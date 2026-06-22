Theo bước chân tình nguyện

Với tinh thần “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, trong mùa hè 2026, nhiều bạn trẻ đang có mặt tại các khu dân cư, địa bàn khó khăn của TPHCM dùng tri thức, sức trẻ giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.

Các y, bác sĩ TPHCM khám sức khỏe cho người dân tỉnh Attapeu, Lào

Những “Gia sư Áo xanh”

Hai buổi sáng cuối tuần, khoảng sân trước nhà chị Lê Ngọc Thanh Ngân (30 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TPHCM) trở thành không gian học tập quen thuộc của nhiều thiếu nhi. Từ sớm, gần 10 tình nguyện viên đội hình “Gia sư Áo xanh” đã có mặt, tất bật chuẩn bị bàn ghế, tài liệu học tập. Đúng 9 giờ, “lớp học đặc biệt” bắt đầu với gần 20 học sinh là con em thanh niên công nhân, người lao động đang sinh sống tại Khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 1.

Theo chị Ngân, dịp hè, nhiều em nhỏ từ quê lên thành phố ở cùng cha mẹ, có nhu cầu học tập, vui chơi. Vì vậy, nhiều năm qua, chị luôn cho mượn sân nhà để các tình nguyện viên duy trì lớp học. “Các em đến học đông vui, hiệu quả, không khí trong nhà cũng nhộn nhịp hơn. Tôi thấy đây là việc làm rất ý nghĩa nên luôn sẵn sàng hỗ trợ”, chị Ngân nói.

Những người đứng lớp không phải giáo viên chuyên trách mà là các đoàn viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn TPHCM. Người hướng dẫn môn Toán, người kèm đọc hiểu, người hỗ trợ tiếng Anh. Mỗi người một phần việc nhưng cùng chung mong muốn giúp các em nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Chị Nguyễn Hồng Nga My, Đội trưởng đội hình “Gia sư Áo xanh”, chia sẻ: “Mỗi bé có một tính cách khác nhau nên cách hướng dẫn cũng khác nhau. Quan trọng là tạo sự gần gũi để các em thấy việc học không phải áp lực”.

Sự đồng hành của những “Gia sư Áo xanh” cũng giúp nhiều phụ huynh yên tâm hơn. Chị Võ Thị Thùy Dương (32 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), công nhân may đang sinh sống tại khu lưu trú, cho biết do thường xuyên tăng ca nên vợ chồng chị ít có thời gian kèm cặp việc học của con. Vì vậy, lớp học trở thành nơi gửi gắm tin cậy của gia đình. “Tôi rất quý các tình nguyện viên vì không chỉ hỗ trợ kiến thức mà còn tận tình quan tâm, động viên các em”, chị Dương nói.

Năm 2026, chương trình “Gia sư Áo xanh” được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM (thuộc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM) phối hợp triển khai tại 55 điểm học tập, mở rộng đến nhiều địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chị Lê Diệu Thanh Trúc, thành viên Thường trực Ban tổ chức Chương trình “Gia sư Áo xanh” cho biết, ngoài ôn tập kiến thức văn hóa, chương trình tăng cường các chuyên đề về công dân số, ứng dụng AI trong học tập, an toàn mạng, bảo vệ môi trường và kỹ năng sống, giúp các em phát triển kiến thức và kỹ năng phù hợp với xã hội hiện đại.

Chương trình cũng phối hợp chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh để tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, phòng - chống tai nạn thương tích và bảo vệ bản thân trong các tình huống khẩn cấp.

Viết tiếp nghĩa tình Việt - Lào

Không chỉ hiện diện trong những khu dân cư, vùng ven của TPHCM, màu áo xanh tình nguyện còn theo chân tuổi trẻ thành phố đến với nước bạn Lào, tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình hữu nghị Việt - Lào. Năm nay, các hoạt động tình nguyện hè quốc tế được triển khai tại 4 tỉnh Attapeu, Champasak, Xekong và Salavan, với 67 chiến sĩ, gồm lực lượng Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng và 11 y, bác sĩ của Sở Y tế TPHCM.

Hành trình mang theo nhiều công trình, phần việc thiết thực như: xây dựng nhà hữu nghị Việt - Lào, trao tặng phòng máy vi tính, thực hiện các tuyến đèn năng lượng, lắp đặt máy uống nước tại vòi, máy lọc nước RO; khám, chữa bệnh cho 2.500 người dân; trao 1.100 phần quà an sinh xã hội; tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, sơn vẽ phòng học và nhiều hoạt động cộng đồng khác…

Ở huyện Sanxay, tỉnh Attapeu, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt chờ đến lượt thăm khám. Các y, bác sĩ tiến hành đo huyết áp, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và dặn dò từng người. Mỗi nụ cười, cái bắt tay, lời “cảm ơn Việt Nam” mộc mạc của bà con khiến các chiến sĩ tình nguyện không khỏi xúc động.

Lần đầu tham gia đội hình tình nguyện quốc tế, ThS-BSCKI Hoàng Quốc Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cho biết sau 7 ngày tham gia chiến dịch, anh cảm nhận rõ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại các địa phương ở Lào còn rất lớn; trung bình mỗi huyện có khoảng 300-370 lượt người đến khám, có nơi cao điểm gần 700 lượt.

Khó khăn nhất là rào cản ngôn ngữ và điều kiện khám bệnh còn thiếu thốn, nhất là với các chuyên khoa cần phòng khám, nguồn điện, thiết bị siêu âm... Tuy vậy, các y, bác sĩ trẻ vẫn linh hoạt bố trí quy trình, tận dụng điều kiện tại chỗ để phục vụ người dân tốt nhất. Có những trường hợp chỉ khi đến khám mới phát hiện tình trạng sức khỏe của mình, khiến mỗi lời tư vấn của bác sĩ càng thêm ý nghĩa.

Theo bác sĩ Hoàng Quốc Anh, điều đáng nhớ nhất trong thời gian tham gia tình nguyện hè tại Lào là tinh thần đoàn kết trong đoàn tình nguyện. Khi lượng người đến khám quá đông, các tổ phụ trách sân chơi, hậu cần, hoạt động cộng đồng… đều sẵn sàng hỗ trợ tổ y tế. Người làm việc nhỏ, người đảm nhận việc lớn, ai còn phần việc gì thì cùng chung tay.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải khẳng định, tinh thần tình nguyện với thanh niên thành phố đã trở thành truyền thống đẹp, là môi trường rèn luyện đặc biệt để người trẻ chia sẻ, cống hiến và trưởng thành. Chiến dịch tình nguyện hè hướng đến triển khai công trình, phần việc từ nhu cầu thực tiễn của người dân địa phương; không làm phong trào cho đông mà phải “việc thật, sản phẩm thật, hiệu quả thật”. Mỗi công trình sau chiến dịch phải để lại giá trị cụ thể cho cộng đồng, mỗi đội hình khi rời địa bàn phải để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân.

Một số chỉ tiêu trọng tâm dịp hè Trồng mới trên 150.000 cây xanh. Nâng cao năng lực số, cải cách hành chính cho ít nhất 1 triệu lượt người dân. Chăm lo ít nhất 500.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức 200 lớp dạy bơi miễn phí hoặc “tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước” cho thiếu nhi.

CẨM TUYẾT - THU HOÀI