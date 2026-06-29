Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác” năm 2026. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng 329 đại biểu “Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác” năm 2026.

Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các gương thanh niên tiêu biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Chương trình tuyên dương nằm trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác lần thứ I - năm 2026. Đại hội diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Thông qua đó, tổ chức Đoàn ghi nhận nỗ lực rèn luyện, cống hiến của thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Phạm Thành Kiên trao Bằng khen đến gương điển hình tiêu biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải chia sẻ, mỗi đại biểu là một câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự cộng đồng và khát vọng vươn lên không ngừng.

Đồng chí Ngô Minh Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh đến văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và công tác xã hội, các bạn đều gặp nhau ở điểm chung là tinh thần sống đẹp, sống có ích, dám dấn thân, cống hiến và luôn nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội", đồng chí Ngô Minh Hải nói.

Tạo môi trường để thanh niên trưởng thành từ thực tiễn

Phát biểu chúc mừng các gương tiêu biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, tiếp nối tinh thần, ý chí của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tuổi trẻ TPHCM đã luôn nỗ lực rèn luyện, viết nên nhiều câu chuyện đẹp bằng lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới không chỉ trao cho thành phố những cơ chế, động lực và dư địa phát triển mới, mà còn đặt lên vai Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố những trách nhiệm lớn hơn trong việc hiện thực hóa khát vọng đưa TPHCM trở thành cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực, đất nước. Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu ấy, thành phố rất cần thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, lẽ sống cao đẹp, đủ trí tuệ để làm chủ công nghệ, đủ bản lĩnh để tiên phong đổi mới, đủ trách nhiệm để phụng sự nhân dân, đủ khát vọng để biến những điều tưởng như khó khăn, thách thức thành những cơ hội phát triển.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu và đồng chí Bùi Minh Thạnh trao Bằng khen đến các gương điển hình tiêu biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn, thanh niên thành phố tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời theo lời Bác dạy; không chỉ học trong trường học mà còn học trong công việc, học từ thực tiễn, học từ nhân dân, từ những người đi trước và từ chính những trải nghiệm của bản thân. Để từ đó, có thể thích ứng trước yêu cầu ngày càng cao của đất nước và thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

“Tôi mong mỗi bạn trẻ không chỉ là người sử dụng công nghệ thành thạo mà phải là người sáng tạo ra công nghệ, làm chủ công nghệ, ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề của cuộc sống, của thành phố. TPHCM luôn là nơi dám nghĩ, dám làm, dám đi đầu. Tinh thần ấy cần được tiếp tục khơi dậy trong thế hệ trẻ hôm nay”, đồng chí Lê Quốc Phong gửi gắm.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân và đồng chí Ngô Minh Hải trao Bằng khen đến gương điển hình tiêu biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng thời, mỗi bạn trẻ hãy luôn giữ cho mình tinh thần dấn thân, phụng sự cộng đồng. Thành công của một người trẻ sẽ càng có ý nghĩa hơn khi thành công đó góp phần tạo ra giá trị, làm cho cuộc sống của nhiều người tốt đẹp hơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong: “Tôi đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên. Cần tiếp tục tạo môi trường để những điển hình hôm nay được phát triển; đồng thời nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình, cách làm hiệu quả và câu chuyện đẹp trong thanh niên; mạnh dạn giao việc khó, việc mới cho thanh niên, tạo môi trường để thanh niên trưởng thành từ thực tiễn”.

Thành đoàn TPHCM trao Giấy Chứng nhận cho 329 đại biểu “Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác” năm 2026, trao Bằng khen cho 50 gương điển hình tiêu biểu.

CẨM TUYẾT