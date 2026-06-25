Tạo môi trường để người trẻ cống hiến

Thanh niên là lực lượng xung kích, nguồn lực quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, để người trẻ yên tâm gắn bó và cống hiến, cần xây dựng hệ sinh thái phát triển toàn diện từ việc làm, nhà ở, an sinh đến không gian cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Tạo bệ đỡ để thanh niên công nhân an cư, lập nghiệp

Nhà ở, việc làm ổn định, cơ hội nâng cao tay nghề và các chính sách an sinh phù hợp vẫn là những nhu cầu thiết thực của nhiều thanh niên công nhân trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Sinh viên Khoa Công nghệ điện, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trong giờ thực hành

Dù vợ chồng đều có việc làm và thu nhập ổn định, anh Nguyễn Văn Trung (26 tuổi, công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, phường Tân Tạo, TPHCM) cho biết, phần lớn thu nhập hàng tháng phải dành cho tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống và chăm sóc con nhỏ.

Điều anh mong muốn là ngoài một công việc ổn định, còn được thụ hưởng hệ thống dịch vụ xã hội phù hợp với điều kiện người lao động. Chẳng hạn, nhà trẻ, trường mầm non phải có mức phí hợp lý để các bậc cha mẹ trẻ yên tâm gửi con.

Câu chuyện nhà ở vẫn luôn là trăn trở của rất nhiều thanh niên công nhân. Anh Nguyễn Nhật Trường (28 tuổi, Công ty TNHH Makita Việt Nam, KCN VSIP 2, phường Bình Dương, TPHCM) cho biết, vợ chồng anh có tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng nhưng việc sở hữu một căn nhà vẫn là mục tiêu xa vời. Theo anh, cần có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho thuê hoặc thuê mua để người lao động trẻ ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với nơi làm việc.

Những tâm tư nói trên cho thấy, để thanh niên công nhân yên tâm lập nghiệp, ngoài việc làm và thu nhập, cần có các chính sách đồng hành về nhà ở, chăm sóc trẻ em, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và đời sống văn hóa tinh thần. Đây cũng là một trong những nội dung được các cấp Đoàn, Hội chú trọng thời gian qua. Bên cạnh các chương trình đào tạo kỹ năng, nâng cao chuyên môn, nhiều mô hình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân được duy trì và nhân rộng.

Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 với các hoạt động khám bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe, sân chơi thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ... là một trong những hoạt động như vậy. Tại TPHCM, nhiều khu lưu trú cho thanh niên công nhân cũng được hình thành, tạo môi trường sinh hoạt, kết nối và hỗ trợ thanh niên công nhân tại các KCN-KCX.

Nhà khoa học trẻ cần môi trường để dấn thân

Nhiều người trẻ theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học cũng đang trăn trở về môi trường làm việc và cơ hội phát triển lâu dài. TS Nguyễn Viết Hương, giảng viên, Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Phenikaa là một trong số đó.

Từng là thủ khoa đầu vào và đầu ra của Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), TS Nguyễn Viết Hương có cơ hội làm việc ở nước ngoài nhưng đã quyết định trở về nghiên cứu và giảng dạy. TS Nguyễn Viết Hương chia sẻ, hiện môi trường nghiên cứu khoa học trong nước đã có nhiều cải thiện tích cực so với trước, nhiều chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh với mức đầu tư đáng kể, thậm chí lên tới 1 tỷ đồng mỗi năm, qua đó tạo thêm động lực để người trẻ theo đuổi con đường khoa học.

Khi lựa chọn trở về Việt Nam làm việc, TS Nguyễn Viết Hương cho biết anh đặt nhiều kỳ vọng vào Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những cơ chế mới không chỉ tạo điều kiện để các nhà khoa học triển khai những nghiên cứu có tính đột phá, mà còn mở ra cơ hội thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài trở về, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên mạnh dạn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tuy nhiên, để người trẻ thực sự yên tâm gắn bó lâu dài với lĩnh vực khoa học - công nghệ, cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các chính sách đãi ngộ nhân tài, cần cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động nghiên cứu; hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và Nhà nước.

Ngoài mong muốn có môi trường nghiên cứu thuận lợi, nhiều người trẻ còn kỳ vọng được trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán lớn của địa phương và đất nước. Thực tế thời gian qua, nhiều diễn đàn đối thoại, hiến kế đã được tổ chức nhằm lắng nghe ý kiến của đoàn viên, thanh niên đối với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Tại chương trình lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu trẻ đã đề xuất các sáng kiến, giải pháp cho sự phát triển của thế hệ thanh niên và của thành phố. Đại biểu Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ TPHCM, đề xuất tạo điều kiện để thanh niên tham gia trực tiếp vào các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Theo Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải, những chương trình đối thoại không chỉ là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ mà còn góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy sáng kiến, hiến kế của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố trong giai đoạn mới.

NHÓM PV