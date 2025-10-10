Khởi công Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ hơn 86 tỷ đồng

Công trình nhằm cải thiện hệ thống thoát nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Sáng 10-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM tổ chức Lễ khởi công Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn), thuộc địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, nhằm cải thiện hệ thống thoát nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Đây là công trình trọng điểm được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM – chủ đầu tư, dự án có tổng chiều dài nạo vét 1.760m, chiều rộng đáy rạch từ 15–22,5m, chiều sâu trung bình khoảng 1m.

Dọc hai bên bờ rạch sẽ xây dựng kè dài 1.570m, lắp đặt hệ thống thoát nước bê tông cốt thép cùng hai tuyến cống ngầm có đường kính D1200mm và D1000mm.

Rạch Đá Đỏ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn), thuộc địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngoài tăng cường khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập úng, dự án còn xây dựng đường dạo bộ ven rạch, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng và cải tạo cảnh quan đô thị – hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững, thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

“Chúng tôi xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, nên đã chủ động phối hợp các sở, ngành đẩy nhanh thủ tục pháp lý, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, thiết kế và lựa chọn nhà thầu đúng quy định,” ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết.

Liên danh nhà thầu thi công gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đồng Mỹ, Công ty TNHH VICONA, Công ty CP Xây dựng Hoa Sen và Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát.

Rạch Đá Đỏ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng, tạo diện mạo mới cho khu vực phía Đông TPHCM và nâng cao giá trị đô thị ven sông Sài Gòn.

QUỐC HÙNG