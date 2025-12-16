Xã Hóc Môn sẽ trang bị máy tính cho các ấp thực hiện dịch vụ công

Xã Hóc Môn (TPHCM) sẽ trang bị hệ thống máy tính kết nối internet đến các ấp, để thực hiện các dịch vụ công, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại khu dân cư mà không cần phải đến xã.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Ngày 16-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn (TPHCM) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng). Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đến dự.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn nhận xét, năm 2025, xã Hóc Môn đã thực hiện đạt và vượt nhiều nhiệm vụ đề ra. Xã là một trong những xã đầu tiên của thành phố triển khai thực hiện ứng dụng “Phòng họp không giấy”. Kinh tế của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu ngân sách vượt dự toán (đạt tỷ lệ 134% kế hoạch); giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 5-12 đạt trên 92%.

Xã đã khởi động, tái khởi động nhiều dự án, công trình trọng điểm; tăng cường thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ công hữu ích cho người dân và doanh nghiệp…

Đồng chí Trần Văn Tuấn đề nghị xã Hóc Môn tập trung rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 để có giải pháp và khẳng định quyết tâm hoàn thành cao nhất. Đồng chí nhấn mạnh đến các nhiệm vụ liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị… Bên cạnh đó là các vấn đề về quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, xử lý rác thải; công tác PCCC, phòng chống sốt xuất huyết và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó xã cần tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết, xã Hóc Môn quyết tâm tận dụng thời cơ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp theo thứ tự ưu tiên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển chủ yếu của năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, xã sẽ trang bị hệ thống máy tính kết nối internet đến các ấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân trong chuyển đổi số. Việc trang bị máy tính về ấp để thực hiện các dịch vụ công, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại khu dân cư mà không cần phải đến xã.

Tin liên quan Hình thành sản phẩm du lịch mới mang đậm dấu ấn Hóc Môn trong lòng TPHCM

NGÔ BÌNH