Phường Thủ Dầu Một (TPHCM) trao tặng 40 tivi cho các khu phố

Các ti vi được trang bị tại văn phòng làm việc của các khu phố góp phần tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, hỗ trợ trình chiếu văn bản điện tử, tài liệu phục vụ hội họp, sinh hoạt tổ dân phố.

Ngày 16-12, phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức trao tặng 40 tivi cho các khu phố trên địa bàn để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Theo đó, ti vi được trang bị tại văn phòng làm việc của các khu phố nhằm hỗ trợ trình chiếu văn bản điện tử, tài liệu phục vụ hội họp, sinh hoạt tổ dân phố; tuyên truyền các chủ trương, chính sách, thông tin chỉ đạo, điều hành của địa phương.

Việc trang bị tivi còn giúp các khu phố thuận lợi hơn trong hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng chuyển đổi số.

