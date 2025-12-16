Khu di tích Địa đạo Củ Chi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Hội trại truyền thống với chủ đề “Tuổi trẻ địa đạo Củ Chi - 30 năm khát vọng và tự hào” được tổ chức tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (trực thuộc Bộ tư lệnh TPHCM) trong 2 ngày 15 và 16-12.

Tham dự hội trại có sự tham dự đông đủ đại diện cán bộ lãnh đạo cùng nhân viên, đoàn viên thanh niên của khu di tích.

Lễ Viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Mở đầu chuỗi hoạt động, các đại biểu và trại sinh tổ chức trang nghiêm lễ Viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.

Trại sinh tham gia các trò chơi dân gian, trò chơi vận động tại hội trại

Sau lễ khai mạc là các hoạt động diễn ra sôi nổi, như: Thi dựng và trang trí tiểu trại mang tên của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ gắn liền với lịch sử vùng đất Củ Chi; thi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động; thi nấu ăn và chương trình văn nghệ, đốt lửa trại.

Xuyên suốt thời gian diễn ra hội trại, các trại sinh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, tích cực tham gia các hoạt động, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo nên không khí hào hứng và gắn kết.

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã tặng quà cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Hội trại là hoạt động được thường niên, nhưng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi (19-12-1995 – 19-12-2025). Thông qua các hoạt động, nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên khu di tích về truyền thống hào hùng của quê hương.

MẠNH THẮNG - NGUYÊN PHÚ