Sức sống cơ sở

Khu di tích Địa đạo Củ Chi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

SGGPO

Hội trại truyền thống với chủ đề “Tuổi trẻ địa đạo Củ Chi - 30 năm khát vọng và tự hào” được tổ chức tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (trực thuộc Bộ tư lệnh TPHCM) trong 2 ngày 15 và 16-12. 

Tham dự hội trại có sự tham dự đông đủ đại diện cán bộ lãnh đạo cùng nhân viên, đoàn viên thanh niên của khu di tích.

z7330728091208_5c1b81d619a570e779fafb396d4faeb0.jpg
Lễ Viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Mở đầu chuỗi hoạt động, các đại biểu và trại sinh tổ chức trang nghiêm lễ Viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, dâng hoa tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.

z7330728091223_f5d20d138c5ebdbf55557d33a95dba4f.jpg
Trại sinh tham gia các trò chơi dân gian, trò chơi vận động tại hội trại

Sau lễ khai mạc là các hoạt động diễn ra sôi nổi, như: Thi dựng và trang trí tiểu trại mang tên của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ gắn liền với lịch sử vùng đất Củ Chi; thi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động; thi nấu ăn và chương trình văn nghệ, đốt lửa trại.

z7330728091226_7335e4e6ba13ce619e3198a9ffed12b1.jpg

Xuyên suốt thời gian diễn ra hội trại, các trại sinh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, tích cực tham gia các hoạt động, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo nên không khí hào hứng và gắn kết.

z7330728091227_81a27df1fe3548561c2ad974de491763.jpg
z7330728091233_19e391fd82530bac0cb6270b6daae15d.jpg
z7330728091234_70262612cfcc28c4319ae48e02c257c0.jpg
Lãnh đạo Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã tặng quà cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Hội trại là hoạt động được thường niên, nhưng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi (19-12-1995 – 19-12-2025). Thông qua các hoạt động, nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên khu di tích về truyền thống hào hùng của quê hương.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG - NGUYÊN PHÚ

Từ khóa

Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi hội trại truyền thống Củ Chi TPHCM giáo dục truyền thống

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn