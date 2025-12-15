“Thắp sáng” Bãi Sau

Khu đất hơn 28ha thuộc bãi biển Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM) được ví như “đất vàng”. Tuy nhiên, nhiều năm qua dải đất ven biển này vẫn như một nàng công chúa ngủ quên.

Từ tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, suốt một thập niên qua, trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM) dài gần 3km đã được thu hồi, chỉnh trang để khoác lên mình chiếc áo mới, định hình một vóc dáng đô thị biển đẳng cấp quốc tế.

Tầm nhìn xa

Bãi Sau chạy dọc đường Thùy Vân dài gần 3 km, là bãi tắm nhộn nhịp nhất ở phía Đông TPHCM. Tuy nhiên, suốt hàng chục năm, bãi biển do các hợp tác xã du lịch khai thác manh mún, nên tình trạng buôn bán hàng rong tràn lan, ăn uống xả rác bừa bãi.

Toàn cảnh dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Trước đây, Bãi Sau có lúc bị chia cắt bởi những hàng rào bê-tông kiên cố từ các khu du lịch. Để xuống biển, người dân và du khách phải đi đường vòng, hoặc len lỏi qua lối nhỏ, rất bất tiện.

Trong ký ức của nhiều người, Bãi Sau từng bị chia cắt bởi những những công trình xây dựng, có nhiều chỗ buôn bán nhếch nhác. Ảnh: QUANG VŨ

Trong khi đó, đường Thùy Vân là một trong những trục đường ven biển đẹp nhất Vũng Tàu, có nhiều lợi thế về phát triển du lịch với những dãy phố, cao ốc, khách sạn khá hiện đại. Tuy nhiên, khi xem xét đầy đủ các yếu tố cần đáp ứng về đầu tư phát triển thì trục đường Thùy Vân bộc lộ một số điểm yếu hạ tầng kỹ thuật, nếu không khắc phục thì khu vực này sẽ tụt hậu so với đà phát triển chung của một đô thị biển hiện đại.

Không gian Bãi Sau khi chưa thực hiện dự án. Ảnh: QUANG VŨ

Do vậy, việc thay "áo mới" là cần thiết cho Bãi Sau để phát huy hết giá trị, góp phần phát triển kinh tế địa phương; cải thiện môi trường, hạn chế các tác động xấu của thiên nhiên… Đó là tầm nhìn xa của các thế hệ lãnh đạo trước đây và đặc biệt là phù hợp với không gian mở của TPHCM sau sáp nhập.

Ngày 29-2-2024, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư chỉnh trang trục đường Thùy Vân do UBND TP. Vũng Tàu là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.216,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, triển khai trong giai đoạn 2024-2025.

"Chiếc áo mới" đã được thay cho Bãi Sau thêm xinh đẹp, lộng lẫy. Ảnh: QUANG VŨ

Thi công thần tốc

Từ quyết định này, Vũng Tàu bước vào giai đoạn vừa vận động DN bàn giao lại mặt bằng, vừa thực hiện cuốn chiếu các giải pháp trả lại đất sạch để thi công dự án cũng gặp không ít khó khăn vì một số DN chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, gửi đơn khiếu nại về phương án bồi thường… Hàng loạt cuộc họp, đối thoại được tổ chức nhằm tìm tiếng nói chung. Ông Hoàng Vũ Thảnh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (cũ), Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết: “Để tiến hành thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là một thời gian dài với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương các cấp”.

Công nhân thi công dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Ảnh: QUANG VŨ

Ngày 28-10-2024, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư hơn 1.094 tỷ đồng chính thức khởi công với tổng diện tích hơn 19,2ha, gồm 12 hạng mục chính như: quảng trường trung tâm, cầu đi bộ, các nhà hàng biển, công viên cây xanh... Trong đó, 2 hạng mục chính là cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân và xây dựng công viên Thùy Vân.

Với khối lượng công việc đồ sộ, hàng ngàn công nhân, hàng trăm phương tiện, máy móc, thiết bị được huy động thi công cả ngày lẫn đêm để dự án đạt tiến độ. Ảnh: QUANG VŨ

Sau khi sáp nhập vào TPHCM, tiến độ dự án càng được đẩy nhanh, hàng ngàn công nhân, hàng trăm phương tiện, máy móc, thiết bị hiện đại được huy động, hối hả thi công cả ngày lẫn đêm.

Tháp Tam Thắng thắp sáng Bãi Sau. Ảnh: HOÀNG NHÂN

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu cho biết: “Ngay sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, chính quyền địa phương đã chỉ đạo việc bảo đảm tiến độ, nên đòi hỏi cách quản lý cũng rất đặc biệt. Chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sơ đồ tiến độ đã được phê duyệt để bảo đảm các hạng mục về đích đúng thời hạn”.

Bãi Sau rực sáng và nhộn nhịp về đêm.

Từ bãi biển nhếch nhác, bị chắn lối nhiều năm, diện mạo của một du lịch thoáng đẹp, hiện đại dần dần "nên vóc nên hình". Nổi bật trong số đó là hệ thống trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping, cầu check-in và hệ thống chiếu sáng hiện đại dọc bờ biển… Đặc biệt, hạng mục quảng trường Tam Thắng, được xem là “trái tim” của toàn dự án đã hoàn thành và trở thành điểm nhấn biểu tượng mới của Vũng Tàu. Quảng trường được thiết kế mở, đa chức năng, có khả năng tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn, tạo không gian giao lưu cộng đồng.

Và trở thành điểm du lịch được nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước tìm đến.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân là bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thu hút du khách. Dự án không chỉ đơn thuần là công trình hạ tầng giao thông mà còn mang tầm vóc của một tổ hợp văn hóa - du lịch. Chắc chắn sẽ là cú hích quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định vị thế đô thị du lịch biển năng động ở phía Đông TPHCM.

QUANG VŨ