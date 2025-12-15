Đổi thay ở Công viên Thăng Long

Ngày 22-11, Báo SGGP có đăng bài “Công viên Thăng Long (phường Chợ Lớn, TPHCM) nhếch nhác vì chậm nghiệm thu”. Sau khi tiếp nhận phản ánh, các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã rà soát và đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Ghi nhận trong ngày 15-12, Công viên Thăng Long (phường Chợ Lớn, TPHCM) đã xanh, sạch hơn rất nhiều. Những cây xanh bị héo úa đã được cắt tỉa gọn gàng, thay vào đó là những cây mới đang đâm chồi nảy lộc; rác thải bủa vây trước cổng và khu vực xung quanh không còn nữa; hồ nước cũng trong xanh hơn, các xe thu gom rác cũng được xếp gọn ngăn nắp. Nhờ vậy, người dân đến công viên hóng mát, vui chơi cũng nhiều hơn.

Công viên Thăng Long (phường Chợ Lớn, TPHCM) đã đổi thay. Video: MINH HẢI

Ông Lê Văn Nghĩa, một người chạy xe ôm ở khu vực này cho biết, mấy ngày nay trời nắng gay gắt, nóng nực, lúc không có khách ông thường vô công viên nghỉ ngơi, hóng mát, chứ còn cách đây khoảng hơn 2 tuần, công viên này rất nhếch nhác, rác thải tùm lum, cây cối khô héo nên không ai muốn ghé. Giờ thấy công viên đã đổi thay, sạch sẽ xanh mát hơn.

Được biết, Sở Xây dựng TPHCM đã có kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình cải tạo Công viên Thăng Long từ ngày 1-12 đến 26-12. Nội dung kiểm tra bao gồm sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng thi công của chủ đầu tư; các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình.

Mặt nước hồ cũng trong xanh hơn. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện UBND phường Chợ Lớn cho biết, trong thời chờ nghiệm thu công trình, phường đã yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục quản lý cho đến khi bàn giao cho đơn vị quản lý chính thức. UBND phường cũng phối hợp với đơn vị có liên quan để đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực Công viên Thăng Long.

MINH HẢI