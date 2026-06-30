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Khởi động chương trình phổ cập kiến thức về tài sản số

SGGPO

Chiều 30-6, tại TPHCM, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) phối hợp Học viện Đào tạo VBI (VBI Academy) khởi động chương trình "Phổ cập tài sản số 2026" với chủ đề "Đấu trường tài sản mã hóa".

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC chia sẻ tại chương trình. Ảnh: NHẬT DIỆU
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC chia sẻ tại chương trình. Ảnh: NHẬT DIỆU

Chương trình có sự đồng hành về công nghệ của Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX), dự kiến diễn ra trong tháng 7 và 8-2026. Chương trình hướng đến phổ cập kiến thức về blockchain, tài sản số và kinh tế số thông qua mô hình kết hợp giữa học tập, thực hành và trải nghiệm trên nền tảng mô phỏng.

Theo ban tổ chức, người tham gia sẽ được tiếp cận hệ thống học liệu, thực hiện các bài đánh giá năng lực và tham gia môi trường giao dịch mô phỏng trên nền tảng công nghệ của SCEX. Qua đó, người học có điều kiện tìm hiểu cách thị trường vận hành, rèn luyện kỹ năng phân tích, quản trị rủi ro và đưa ra quyết định trong các tình huống mô phỏng.

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Bà Nguyễn Minh Hương, Tổng giám đốc SCEX giới thiệu về nền tảng công nghệ mô phỏng của SCEX. Ảnh: NHẬT DIỆU

Bên cạnh hoạt động đào tạo, chương trình còn có cơ chế ghi nhận kết quả học tập. Tổng giá trị giải thưởng hơn 1,6 tỷ đồng dành cho các cá nhân đạt thành tích cao và hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình.

Tại lễ khởi động, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, dẫn báo cáo của Chainalysis cho biết Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia có mức độ chấp nhận tài sản số cao nhất thế giới. Quy mô dòng tiền crypto tại Việt Nam giai đoạn 2024-2025 ước đạt hơn 220 tỷ USD, với khoảng 17 triệu người quan tâm và sở hữu tài sản số.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nhận định, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa là bước ngoặt quan trọng đối với lĩnh vực này tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng nhà đầu tư thực sự hiểu cơ chế vận hành của thị trường cũng như các sản phẩm, dịch vụ tài chính thế hệ mới vẫn còn hạn chế. Vì vậy, việc phổ cập kiến thức về tài sản số sẽ góp phần giúp người dân nâng cao hiểu biết, giảm thiểu rủi ro và tham gia thị trường một cách hiệu quả hơn.

Website sự kiện và nền tảng tổ chức chương trình: https://phocaptaisanso.com.

Hình thức đăng ký và thực hành: online và miễn phí trên website.

THANH DUNG

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