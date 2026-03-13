Khởi tố đối tượng hành hung, kéo lê bạn gái ngày 8-3

Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê một phụ nữ ở bến phà Giải (xã An Thành, TP Hải Phòng) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều 13-3, Công an TP Hải Phòng thông tin về quá trình xác minh, xử lý vụ việc clip nam thanh niên kéo lê 1 phụ nữ, được lan truyền trên mạng xã hội hôm 8-3.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, sáng 8-3, đối tượng Bàn Văn Huấn (sinh năm 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) cùng với chị H.A.T. (sinh năm 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng), đi xe taxi từ nơi ở của chị H.A.T. đến phà Giải để sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng.

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố đối tượng Huấn

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường trở về nhà, đối tượng Bàn Văn Huấn và chị H.A.T. đã phát sinh mâu thuẫn. Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải.

Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối tượng Bàn Văn Huấn về hành vi trên, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH