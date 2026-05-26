Sáng 26-5, Công an TPHCM tổ chức họp báo, công bố thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người khiến một người nước ngoài tử vong, một người khác bị thương, xảy ra tại phường Bến Thành tối 21-5.

Clip Công an TPHCM thông tin chính thức vụ 2 nghi phạm nổ súng giết người.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì họp báo. Cùng dự họp báo có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố; Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM.

Theo Công an TPHCM, vào lúc 22 giờ 10 ngày 21-5-2026, Công an Thành phố tiếp nhận tin báo vụ việc giết người do 2 nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án, xảy ra trước một nhà hàng hải sản (đường Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM).

Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (sinh ngày 19-12-2001, quốc tịch: Úc) bị bắn 2 phát đạn tử vong tại chỗ; nạn nhân Sauni Sam (sinh ngày 5-3-1999, quốc tịch: Úc) bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng, hiện đang điều trị tích cực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an truy xét hung thủ gây án.

Sau chưa đầy 24 giờ, Công an Thành phố và lực lượng phối hợp đã xác định 2 nghi phạm là Vaa Vaa (sinh năm 1999, quốc tịch: Samoan, đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (sinh năm 2003, quốc tịch: Samoan, đối tượng đồng phạm); đồng thời, làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Dù các đối tượng hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm của các lực lượng công an, chỉ chưa đầy 72 giờ đồng hồ sau khi gây án, Công an TPHCM đã kịp thời bắt giữ các đối tượng khi đang lẫn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia; đồng thời di lý 2 đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Theo đó, ngày 14-5, 2 đối tượng nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân.

Đến tối 21-5, các đối tượng ra tay sát hại 2 nạn nhân với 3 phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội "Giết người".

Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, tỉnh Tây Ninh, hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TPHCM – tỉnh Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 nghi phạm.

Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các phương án đấu tranh của lực lượng Công an Thành phố đã được thực hiện bài bản, quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt là bảo đảm an toàn. Đồng chí khẳng định tính thượng tôn pháp luật, mọi công dân Việt Nam hay nước ngoài vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị xử lý nghiêm.

Hiện, Công an Thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan.

