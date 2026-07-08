Bắt nghi phạm giết người, giấu xác trong bao tải

Ngày 8-7, Công an TPHCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án giết người xảy ra tại phường Hiệp Bình, TPHCM.

Trước đó, ngày 3-7, người dân phát hiện thi thể nữ giới đựng trong bao tải, đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty may Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình, TPHCM, nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, xác minh và tổ chức truy xét, điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng gây án.

Song song với công tác điều tra, Công an TPHCM phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng công an trong quá trình xác minh vụ án.

Từ nhiều nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn



Công an xác định nạn nhân là chị K.T.H., sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ, hiện ngụ phường Bình Hòa, TPHCM.

Thạch Kim Thái tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Chỉ sau 3 giờ từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM làm rõ nghi phạm là Thạch Kim Thái, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại TP Cần Thơ, hiện ngụ phường Bình Hòa, TPHCM.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

THU HOÀI