Khởi tố “Vua Quạt”, "Khánh Sky" và Hồ Văn Khoa

Chiều 7-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, một lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bắc Ninh xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến những mâu thuẩn trên mạng xã hội về hoạt động từ thiện.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt), để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Các bị can từ trái qua: Trần Đình Tiệp, Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa. Ảnh: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Đây là vụ việc được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác minh, điều tra.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng”. Bị can Nguyễn Văn Hợi còn bị khởi tố thêm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" cùng với Trần Đình Tiệp.

Theo thông tin ban đầu, những đối tượng trên đã nhiều lần lên mạng livestream tranh cãi với các nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG