Pháp luật

Khởi tố “Vua Quạt”, "Khánh Sky" và Hồ Văn Khoa

SGGPO

Chiều 7-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, một lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bắc Ninh xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến những mâu thuẩn trên mạng xã hội về hoạt động từ thiện.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt), để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

vua.jpg
Các bị can từ trái qua: Trần Đình Tiệp, Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa. Ảnh: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Đây là vụ việc được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác minh, điều tra.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng”. Bị can Nguyễn Văn Hợi còn bị khởi tố thêm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" cùng với Trần Đình Tiệp.

Theo thông tin ban đầu, những đối tượng trên đã nhiều lần lên mạng livestream tranh cãi với các nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Khởi tố 3 đối tượng chửi bới nhau trên mạng xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh Khởi tố Khánh Sky Khởi tố đối tượng Vua Quạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn