Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ"

Chiều 4-8, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Liên quan tới vụ việc, từ ngày 15-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng trên cơ sở tờ trình của Sở Nội vụ.

Tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, trong đó có ông Nguyễn Văn Dũng.

Ông Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bắc Ninh; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên (tỉnh Bắc Giang trước đây).

Theo cơ quan kiểm tra, ông Nguyễn Văn Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về phòng, chống lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, các vi phạm của ông Nguyễn Văn Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.

ĐỖ TRUNG