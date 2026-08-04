Khởi tố, bắt giữ 16 bị can tổ chức đánh bạc trên hệ thống Lương Sơn TV

Các thành viên của nhóm này làm việc trực tuyến tại nhiều địa phương, sử dụng biệt danh để liên lạc qua các ứng dụng mã hóa, kết hợp VPN, máy chủ đặt ở nước ngoài và thay đổi tên miền liên tục nhằm che giấu dấu vết.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt giữ. Ảnh: QUANG VĂN

Ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên hệ thống OK9 - Lương Sơn TV năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố liên quan”. Đồng thời, bắt giữ, khởi tố 16 bị can về các tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Đối tượng có biệt danh FDR OBANK được xác định là quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hoạt động của nhóm tại Việt Nam.

Trước đây, nhóm đặt địa điểm hoạt động tại khu vực Krong Bavet (Campuchia), sau đó chuyển về Việt Nam từ đầu năm 2026.

Các thành viên của nhóm làm việc trực tuyến tại nhiều địa phương, sử dụng biệt danh để liên lạc qua các ứng dụng mã hóa, kết hợp VPN, máy chủ đặt ở nước ngoài và thay đổi tên miền liên tục nhằm che giấu dấu vết. Tiền lương được chi trả bằng tiền kỹ thuật số USDT thông qua ví điện tử, trong khi việc thanh toán được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh; đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương. Qua đó xác định, hệ thống OK9 - Lương Sơn TV có hàng chục ngàn tài khoản người chơi đang hoạt động, với tổng số tiền giao dịch từ đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Cơ quan điều tra xác định việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền có dấu hiệu của tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

ĐỨC NGHĨA