Không chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết

Những ngày gần đây, tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh với nhiều bệnh nhân biến chứng nặng. Các bác sĩ cảnh báo không được chủ quan vì bệnh có thể diễn tiến nặng nếu tự điều trị hoặc không đến cơ sở y tế kịp thời.

Theo BS-CK2 Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, hiện số ca mắc SXH nhập viện có xu hướng tăng trở lại, kéo theo số bệnh nhân nặng cũng gia tăng. Tính đến ngày 15-8, bệnh viện đang điều trị hơn 120 bệnh nhân mắc SXH, chủ yếu là người lớn.

Trong số này có 6 trường hợp nặng đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn. Phần lớn bệnh nhân được chuyển đến từ tuyến dưới, có nhiều trường hợp khi được chuyển đến bệnh viện đã ở tình trạng nặng, phải thở máy, lọc máu.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhi 12 tuổi (ngụ xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh) có thể trạng béo phì bị sốc SXH, tổn thương gan, suy hô hấp nặng. Bệnh nhi được chỉ định hỗ trợ hô hấp, thở máy không xâm nhập, sau đó được đặt nội khí quản...

Theo BS-CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện, trẻ béo phì hoặc những trường hợp tái nhiễm SXH có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn do phản ứng miễn dịch mạnh, gây tăng tính thấm thành mạch, dẫn đến sốc và tổn thương nhiều cơ quan...

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TS-BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết - Huyết học, thông tin, từ đầu tháng 8, số ca mắc SXH điều trị tại khoa có xu hướng gia tăng cùng các trường hợp diễn tiến nặng.

Theo TS-BS Nguyễn Minh Tuấn, dịch SXH hiện không còn tuân theo quy luật bùng phát 3-4 năm/lần như trước mà xuất hiện thường xuyên hơn do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết nóng ẩm và quá trình đô thị hóa. Đa số trường hợp mắc SXH nặng đều trải qua giai đoạn cảnh báo trước khi chuyển biến nguy hiểm. Tuy nhiên, ở một số ca, giai đoạn này diễn tiến rất nhanh nên người nhà khó nhận biết, dễ dẫn đến chủ quan.

Một trong những nguyên nhân khiến người mắc SXH trở nặng được BS-CK2 Nguyễn Thanh Phong chỉ rõ là tâm lý chủ quan, xem SXH là bệnh nhẹ hoặc chỉ xảy ra ở trẻ em, tự điều trị hoặc truyền dịch tại nhà khi xuất hiện triệu chứng. "Không ít người nghĩ mình chỉ bị cảm sốt thông thường, tự mua thuốc điều trị tại nhà. Sau 2-3 ngày, khi hết sốt, người bệnh cho rằng bệnh đã khỏi nên không tiếp tục theo dõi. Với SXH, hết sốt chưa có nghĩa là bệnh đã ổn.

Ngược lại, giai đoạn ngày thứ 4, thứ 5, khi người bệnh bắt đầu hết sốt, mới có thể xuất hiện những diễn tiến nguy hiểm như sốc, rối loạn đông máu, xuất huyết hoặc suy đa tạng (tim, gan, thận, não...), thậm chí có thể dẫn đến tử vong", BS-CK2 Nguyễn Thanh Phong cảnh báo.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tuần qua thành phố ghi nhận 1.097 trường hợp mắc SXH. Tổng số ca mắc SXH từ đầu năm đến nay là 25.774 ca. Các phường, xã có số ca mắc SXH trên 100.000 dân cao bao gồm các phường An Nhơn Tây, Chánh Phú Hòa và xã Minh Thạnh. Tính đến hết tháng 7-2026, khu vực phía Nam ghi nhận 53.428 ca mắc SXH, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2025 (38.474 ca). Đã có 9 trường hợp tử vong, trong đó 7 trường hợp trên 15 tuổi.

THÀNH AN