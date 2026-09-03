Xã hội

Không để luật tạo thêm thủ tục hành chính phức tạp, phát sinh chi phí

SGGPO

Chiều 3-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, mặc dù khối lượng công việc của phiên họp vô cùng lớn và thời gian gấp rút, song không được phép hạ thấp chất lượng các dự án luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 3-9. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 3-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Đây là đợt cao điểm về lập pháp để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. “Các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, bảo đảm vững chắc trên cả các phương diện chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Chính sách đưa ra phải rõ ràng, khả thi và giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các quy định ban hành không được tạo thêm thủ tục hành chính phức tạp, không làm phát sinh chi phí và tuyệt đối không đẩy khó khăn về phía người dân, doanh nghiệp.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 3-9. Ảnh: QUỐC HỘI

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần coi việc đăng ký chương trình là cam kết trách nhiệm. Cơ quan đề xuất dự án luật và xác định thời điểm trình phải chủ động chuẩn bị để bảo đảm tiến độ lẫn chất lượng; khắc phục triệt để tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút làm ảnh hưởng đến chương trình chung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc các bộ, ngành để xảy ra tình trạng này. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chỉ đưa vào chương trình những nội dung thực sự đủ điều kiện.

Với phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội quán triệt phương châm hành động: “Khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm, thời gian gấp nhưng kỷ luật lập pháp không được buông lỏng; phân công rõ ràng và chịu trách nhiệm đến cùng”.

Theo chương trình dự kiến, tổng thời gian làm việc của phiên họp thứ 6 là 5,5 ngày, chia làm 2 đợt.

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ANH PHƯƠNG

Từ khóa

Lập pháp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tuyệt đối không Phương diện Phiên họp Dự án luật Cao điểm Buông lỏng

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