Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026), sáng 2-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Chiều 2-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Với hành trình 79 mùa xuân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cán bộ, nhân viên khu di tích tiếp tục nỗ lực trong việc giữ gìn, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau; làm tốt việc giới thiệu với nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử để vào Lăng viếng Bác và thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Không gian Khu Di tích là nguồn cảm hứng bất tận, hun đúc ý chí, niềm tin cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Từng góc nhỏ nơi đây khắc họa sâu sắc dấu ấn của vị lãnh tụ giản dị, gần gũi nhưng mang tầm vóc vượt thời gian. Những di tích, tài liệu, hiện vật đang được trưng bày tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là những bằng chứng sống động và chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Sáng 2-9 (nhằm ngày 21-7 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Trình bày diễn văn tại lễ tưởng niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, quê hương và tiến bộ của nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Người vẫn trường tồn cùng dân tộc. Nghệ An tự hào là mảnh đất sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tự hào ấy cũng đặt lên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trách nhiệm tiếp tục khắc ghi lời dạy của Người, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

ĐỨC HẢI - TTXVN